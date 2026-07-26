Україна вперше в історії стала чемпіоном Європи: у фіналі здолали господарів

Збірна України з футболу 7х7 вперше в історії стала чемпіоном Європи. У фіналі континентальної першості "синьо-жовті" обіграли господарів турніру – Італію.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на сторінку турніру F7 Europe .

Шлях України до перемоги

Шлях української збірної до титулу вийшов майже ідеальним. На груповому етапі команда розгромила Румунію (8:0) та Грецію (8:0), а також обіграла Італію (5:3). У півфіналі українці не залишили шансів Австрії, здобувши перемогу з рахунком 11:3.

У фінальному матчі наші футболісти знову зустрілися із італійцями і здобули чергову переконливу перемогу із рахунком 3:1.

Загалом збірна України завершила Євро без жодної поразки. За п'ять матчів команда забила 35 м'ячів, пропустивши лише сім, і заслужено стала найкращою командою континенту.

Особливості турніру

Турнір проводиться раз на два роки під егідою Європейської федерації мініфутболу (EMF) і є найпрестижнішим міжнародним змаганням для національних команд у форматі 7х7. У фінальній стадії Євро-2026 виступили 24 збірні, які після групового етапу визначали чемпіона у матчах плейоф.

Футбол 7х7 не входить до системи турнірів УЄФА чи ФІФА. Це окремий різновид мініфутболу, який має власні міжнародні федерації, чемпіонати Європи та світу. Україна традиційно входить до числа найсильніших збірних континенту й регулярно бореться за медалі великих турнірів.