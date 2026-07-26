Скромні суми: скільки заробили Джошуа і Пренга за бій в Джидді

Стали відомі суми гонорарів, як Ентоні Джошуа та Крістіан Пренга заробили за поєдинок у Саудівській Аравії. Бій не був титульним, а його призовий фонд не перевищів суму у 10 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на The Sportster .

Призовий фонд бою Джошуа – Пренга

Як повідомляє видання, загальний призовий фонд поєдинку між Ентоні Джошуа та Крістіаном Пренгою склав приблизно 5 мільйонів фунтів стерлінгів або 6,6 млн доларів.

Це скромна цифра за стандартами Джошуа, хоча вона могла б легко вважатися найбільшим гонораром в кар'єрі Пренги.

Разом із тим, промоутер британця Едді Гірн підтвердив, що цей бій пов'язаний з його угодою на бій з Тайсоном Ф'юрі, який може стати найбільшим гонораром в його кар'єрі, у якій було кілька солідних восьмизначних виплат.

Скільки заробили Джошуа та Пренга

Наразі офіційні дані щодо гонорарів обох бійців не оголошувалися. Однак повідомляється, що гонорар Джошуа становить близько 4 мільйонів фунтів стерлінгів (5,3 млн доларів), а Пренга за цей бій заробив приблизно 1 мільйон фунтів стерлінгів (1,3 млн доларів).

Сам поєдинок тривав лише два раунди: Джошуа двічі побував у нокдауні, але перехопив ініціативу та яскраво завершив бій ефектною комбінацією.