rbc.ua
UA | RU
Воскресенье, 26 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Бокс Скромные суммы: сколько заработали Джошуа и Пренга за бой в Джидде
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Бокс 26 июля 2026 · 11:46

Скромные суммы: сколько заработали Джошуа и Пренга за бой в Джидде

Боксеры удивили суммами гонораров
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Скромные суммы: сколько заработали Джошуа и Пренга за бой в Джидде
Энтони Джошуа победил Кристиана Пренга (фото: Getty Images)

Стали известны суммы гонораров, как Энтони Джошуа и Кристиан Пренга заработали за поединок в Саудовской Аравии. Бой не был титульным, а его призовой фонд не превысил сумму в 10 миллионов долларов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на The Sportster .

Призовой фонд боя Джошуа – Пренга

Как сообщает издание, общий призовой фонд поединка между Энтони Джошуа и Кристианом Пренгой составил около 5 миллионов фунтов стерлингов или 6,6 млн долларов.

Это скромная цифра по стандартам Джошуа, хотя она могла бы легко считаться величайшим гонораром в карьере Пренг.

Вместе с тем промоутер британца Эдди Гирн подтвердил, что этот бой связан с его соглашением на бой с Тайсоном Фьюри, который может стать самым большим гонораром в его карьере, в которой было несколько солидных восьмизначных выплат.

Сколько заработали Джошуа и Пренга

Пока официальные данные о гонорарах обоих бойцов не объявлялись. Однако сообщается, что гонорар Джошуа составляет около 4 миллионов фунтов стерлингов (5,3 млн долларов) , а Пренга за это сражение заработал примерно 1 миллион фунтов стерлингов (1,3 млн долларов).

Сам поединок длился всего два раунда: Джошуа дважды побывал в нокдауне, но перехватил инициативу и завершил бой эффектной комбинацией.

После этого боя Александр Усик заявил, что следующий соперник Джошуа – Тайсон Фьюри . Украинец также поделился своим прогнозом на этот бой.

Теги: Бокс Энтони Джошуа
Главные матчи
Лига конференций 29 июля 20:00
Копенгаген - : - Полесье
Лига Европы 30 июля 20:45
ПАОК - : - Динамо
Лига конференций 30 июля 21:30
Гент - : - ЛНЗ
Главные новости
Хижняк побил непобедимого француза в андеркарте боя Джошуа – Пренга Хижняк побил непобедимого француза в андеркарте боя Джошуа – Пренга Шаг к Кубку Императора: Аонишики сохранил лидерство на супертурнире сумо в Нагое Шаг к Кубку Императора: Аонишики сохранил лидерство на супертурнире сумо в Нагое Усик официально сказал, пойдет ли в президенты Украины Усик официально сказал, пойдет ли в президенты Украины
Мнения
Даниил Вереитин
Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Максим Гайовий
Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Кирилл Круторогов
После такого чемпионата мира нужен перерыв от футбола Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"