Усик поделился прогнозом на бой Джошуа – Фьюри

Непобедимый украинский боксер и экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик считает, что Энтони Джошуа победит Тайсона Фьюри в следующем поединке.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание The Ring .

Что сказал Александр Усик

Украинец поделился своим впечатлением от поединка Энтони Джошуа – Кристиан Пренга, завершившегося победой британца нокаутом. Также Усик высказался о предстоящем бое Джошуа, в котором его соперником станет Тайсон Фьюри.

"Великолепный бой, Эй Джей победил. Но следующая встреча у него с "Жирным Пузом" (прозвище Тайсона Фьюри – ред.). И Эй Джей выиграет снова", – сказал Усик.

Это был 34-й поединок в карьере Джошуа. Он одержал свою 30 победу: британец дважды уступал Александру Усику, однажды проиграл мексиканцу Энди Руизу, а еще одно поражение потерпел в 2024 году, когда был избит Даниэлем Дюбуа.

Карьера Энтони Джошуа

Профессиональную карьеру в боксе 36-летний Джошуа приступил еще в 2013 году. Тогда он победил Эмануэле Лео и начал шагать к титулам. Проведя 8 победных поединков, в девятом Джошуа получил право сразиться за первый титул – пояс WBC International. С этой задачей Джошуа справился, избив россиянина Дениса Бахтова.

В 2016 году Энтони победил Чарльза Мартина и стал чемпионом мира по версии IBF. А 29 апреля 2017 года Джошуа победил Владимира Кличко и выиграл титулы WBA и IBO.

К этим поясам Джошуа добавил еще и титул WBO, избив Джозефа Паркера. В 2019 году британец потерпел первое поражение в карьере, сенсационно проиграв мексиканец Энди Руизу. Однако уже через полгода Джошуа взял реванш и вернул пояса. Потерял их снова боксер в 2021 году, когда встретился с Александром Усиком.