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Бокс 24 июля 2026 · 20:02

"Цыганский Король" вернулся: Фьюри одержал вторую победу за полгода

Британец снова побеждает на ринге
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Цыганский Король" вернулся: Фьюри одержал вторую победу за полгода
Тайсон Фьюри (фото: Getty Images)

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри одержал победу в поединке с Мариушем Вахом. Бой продолжался 7 раундов, пока поляк сам не попросил остановить поединок.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Детали боя Фьюри – Вах

Бой проходил в экзотическом для мирового бокса месте – Таиланде. Фьюри доминировал в течение всего поединка. В седьмом раунде Мариуш Вах обратился в свой угол с просьбой остановить бой.

Правда, как сообщает Sky Sports, зрители в зале засвистали Фьюри из-за того, что не увидели чистого нокаута.

После поединка 38-летний британец сказал, что если бы против него боксировал Энтони Джошуа, то результат поединка был бы идентичным.

Фьюри также отверг вариант поехать в Джидду на завтрашний бой Джошуа – Пренга. Вместо этого "Цыганский король" планирует провести время со своей семьей.

Статистика боев Тайсона Фьюри

Для британца это было 39 бой в профессиональной карьере. Он одержал 36 побед при одной ничьей (1 декабря 2018 против Деонтея Уайлдера) и двух поражениях. Причем оба проигрыша Фьюри потерпел в поединках против Александра Усика.

Британец планирует вернуть себе статус чемпиона мира в тяжелом весе, который он потерял в боях с украинцем. Его целью остается бой с Энтони Джошуа.

Кстати, Джошуа проведет свой поединок в ночь на воскресенье, а Sport RBC.UA рассказывал, где смотреть бой Джошуа – Пренга.

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