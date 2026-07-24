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Теннис 24 июля 2026 · 14:09

Первая среди украинок: Снигур пробилась в полуфинал турнира WTA в Праге

Украинская теннисистка в двух сетах победила Ланлану Тараруди из Таиланда
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Первая среди украинок: Снигур пробилась в полуфинал турнира WTA в Праге
Украинская теннисистка удачно выступает в Чехии (Фото: snigur_27, Instagram)

Украинская теннисистка Дария Снигур одержала уверенную победу в четвертьфинале грунтового турнира серии WTA 250 в Праге. Восьмая сеяная соревнований разгромила представительницу Таиланда Ланлана Тараруди.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Убедительная победа и национальный рекорд

Поединок 1/4 финала прошел при полной доминации украинской спортсменки. Первый сет Снигур выиграла "всухую", а во второй партии уверенно довела матч до логического завершения - 6:0, 6:3.

Благодаря этому успеху Дария Снигур стала первой теннисисткой в истории Украины, которой удалось добраться до 1/2 финала на турнире в Праге. Раньше лучшими достижениями украинок на этих соревнованиях были выходы в четвертьфинал в исполнении Екатерины Баиндл (2023-й год) и Ангелины Калининой (2024-й год).

Второй полуфинал в карьере

Предстоящий поединок станет для Дарии только вторым полуфиналом на уровне основной сетки WTA-тура. Впервые подобного успеха она добилась в феврале этого года на турнире в румынском Клуж-Напоке.

Соперница Снигур в борьбе за финал определится по итогам чешского дерби, в котором встретятся первая сеяная и действующая чемпионка турнира Мари Боузкова и пятая ракетка соревнований Тереза Валентова.

Ранее мы рассказывали об удачном старте Ангелины Каланиной на турнире в Гамбурге.

Теги: Теннис
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