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Футбол 24 июля 2026 · 12:25

Сборная Германии объявила имя нового главного тренера

Им стал титулованный специалист с опытом в АПЛ
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Сборная Германии объявила имя нового главного тренера
Юрген Клопп (фото: Getty Images)

Юрген Клопп стал новым главным тренером сборной Германии. 59-летний специалист подписал с Немецким футбольным союзом контракт на четыре года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт DFB .

Детали контракта Клоппа c DFB

Руководители немецкого футбола видят Юргена Клоппа главным тренером национальной сборной на ближайшие две большие кампании: ему предстоит пройти отбор на Евро-2028 и ЧМ-2030.

Контракт вступит в силу с 15 августа 2026 года. В этой должности Клопп сменит Юлиана Наггельсмана. В тренерский штаб Клоппа в сборной Германии войдут Петер Кравиц, Пепейн Лейндерс и Свен Бендер. Интересно, что Карвиц и Лейндерс работали с Клоппом в Ливерпуле.

"Национальная сборная может объединить нас, немцев, как почти ничто другое. Именно это делает эту задачу такой особенной для меня. Я благодарен за все, что я пережил и научился в Red Bull в течение последних полутора лет, а также за открытость, которая сделала это соглашение возможным. Теперь я с нетерпением жду этого особого смирением и терпением: создать команду, которая борется друг за друга, которая наслаждается футболом и вокруг которой народ нашей страны может сплотиться", – рассказал Юрген Клопп.

Первые официальные матчи под руководством Юргена Клоппа сборная Германии проведет в последние дни сентября. В рамках Лиги наций УЕФА "Бундестим" сыграют против команд Нидерландов (24 сентября) и Греции (27 сентября).

Карьера Юргена Клоппа

Тренерскую карьеру немецкий специалист начал в 2001 году, тогда он возглавил Майнц, с которым работал 7 лет. В 2008 году Клопп стал главным тренером дортмундской "Боруссии". За семь сезонов на "Сигнал Идуна Парк", Клопп дважды выигрывал Бундеслигу и однажды Кубок Германии. А в 2013 году "Боруссия" играла в финале Лиги чемпионов.

В 2015 году Клоппа был назначен главным тренером "Ливерпуля". Его каденция стала одной из самых успешных в клубе: в 2019 году мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира. В сезоне 2019/2020 "Ливерпуль" под руководством Юргена стал чемпионом Англии.

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Теги: Юрген Клопп Футбол Сборная Германии
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