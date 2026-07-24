"Доволен не всем": Шаран – о подготовке "Александрии" к новому сезону

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказался о сложностях команды в текущее межсезонье.
Об этом тренер рассказал в комментарии Sport RBC.UA.
Перед началом нового сезона Владимир Шаран дал краткий комментарий о том, как прошло межсезонье. Специалист отметил, что у команды было мало времени для разрешения игровых наработок.
"На собрании я доволен не всем. Потому что вместе с тем, что приехало много новых игроков, у нас было недостаточно времени. Поэтому не все, что я хотел, удалось реализовать. Все ли позиции мы укомплектовали? Официальные игры все покажут", – рассказал Владимир Шаран.
Сезон 2026/2027 "Александрия" проведет в Первой лиге: команда уступила "Левому Берегу" в двух матчах плей-офф за право остаться в УПЛ по итогам прошлого сезона. Из-за того, что "Александрии" пришлось играть два дополнительных матча в начале июня, у команды осталось меньше времени на подготовку к старту нового сезона.
В первом туре уже сегодня "горожане" сыграют с тернопольской "Нивой". Начало матча в 16:00, прямая трансляция на YouTube-канале ПФЛ.
После понижения в классе "Александрия" значительно обновила свой состав. Команду оставили:
"Александрия" пополнила свой состав следующими игроками:
Владимир Шаран возглавил "Александрию" в марте 2026 года . Он сменил на этом посту Кирилла Нестеренко, с которым команда не смогла выбраться из зоны вылета.