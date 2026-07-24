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Футбол 24 июля 2026 · 11:20

"Доволен не всем": Шаран – о подготовке "Александрии" к новому сезону

Главный тренер "горожан" рассказал, как прошли тренировочные сборы
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Доволен не всем": Шаран – о подготовке "Александрии" к новому сезону
Владимир Шаран (фото: ФК "Александрия")

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран высказался о сложностях команды в текущее межсезонье.

Об этом тренер рассказал в комментарии Sport RBC.UA.

Готовность "Александрии" к сезону 2026/2027

Перед началом нового сезона Владимир Шаран дал краткий комментарий о том, как прошло межсезонье. Специалист отметил, что у команды было мало времени для разрешения игровых наработок.

"На собрании я доволен не всем. Потому что вместе с тем, что приехало много новых игроков, у нас было недостаточно времени. Поэтому не все, что я хотел, удалось реализовать. Все ли позиции мы укомплектовали? Официальные игры все покажут", – рассказал Владимир Шаран.

Когда играет "Александрия"

Сезон 2026/2027 "Александрия" проведет в Первой лиге: команда уступила "Левому Берегу" в двух матчах плей-офф за право остаться в УПЛ по итогам прошлого сезона. Из-за того, что "Александрии" пришлось играть два дополнительных матча в начале июня, у команды осталось меньше времени на подготовку к старту нового сезона.

В первом туре уже сегодня "горожане" сыграют с тернопольской "Нивой". Начало матча в 16:00, прямая трансляция на YouTube-канале ПФЛ.

Кадровые изменения "Александрии" в межсезонье

После понижения в классе "Александрия" значительно обновила свой состав. Команду оставили:

  • Мауро Родригеш (возвратился в швейцарский "Ивердон")
  • Николай Огарков (завершилась аренда у "Шахтера")
  • Назар Прокопенко
  • Богдан Бутко
  • Матеус Амораль
  • Жото
  • Янис Амаш
  • Антон Боль
  • Дмитрий Мышнев ("Оболонь")
  • Жозелин Беиратче ("Словацко")
  • Мигель Кампуш ("Шанхай Порт")
  • Теди Цара (ЛНЗ).

"Александрия" пополнила свой состав следующими игроками:

  • Назар Гаврилюк ("Пробий")
  • Александр Дихтярук ("Ингулец")
  • Андрей Клищук ("Карпаты")
  • Владимир Адамюк ("Карпаты")
  • Максим Третьяков ("Оболонь")
  • Александр Козак ("Кудровка")
  • Роман Толочко ("Агробизнес")
  • Роман Кузьмин ("Агробизнес")
  • Андрей Сторчоус ("Кудровка")
  • Денис Слесарь ("Движение")
  • Юрий Копина ("Движение")
  • Остап Притула ("Движение").

Владимир Шаран возглавил "Александрию" в марте 2026 года . Он сменил на этом посту Кирилла Нестеренко, с которым команда не смогла выбраться из зоны вылета.

Теги: Футбол Александрия
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