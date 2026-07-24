"Задоволений не всім": Шаран – про підготовку "Олександрії" до нового сезону

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран висловився про труднощі команди у поточне міжсезоння.
Про це тренер розповів у коментарі Sport RBC.UA.
Перед початком нового сезону Володимир Шаран дав короткий коментар про те, як минуло міжсезоння. Фахівець відзначив, що у команди було замало часу для злагодження ігрових напрацювань.
"На зборах я задоволений не всім. Бо разом із тим, що приїхало багато нових гравців, ми мали недостатньо часу. Тому не все, що я хотів, вдалося реалізувати. Чи всі позиції ми укомплектували? Офіційні ігри все покажуть", – розповів Володимир Шаран.
Сезон 2026/2027 "Олександрія" проведе у Першій лізі: команда поступилася "Лівому Берегу" у двох матчах плей-оф за право залишитися в УПЛ за підсумками минулого сезону. Через те, що "Олександрії" довелося грати два додаткових матчі на початку червня, у команди залишилося менше часу на підготовку до старту нового сезону.
У першому турі вже сьогодні "містяни" зіграють із тернопільською "Нивою". Початок матчу о 16:00, пряма трансляція на YouTube-каналі ПФЛ.
Після пониження у класі, "Олександрія" значно оновила свій склад. Команду залишили:
Натомість, "Олександрія" поповнила свій склад такими гравцями:
Володимир Шаран очолив "Олександрію" у березні 2026 року. Він змінив на цій посаді Кирила Нестеренка, із яким команда не змогла вибратися з зони вильоту.