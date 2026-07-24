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Футбол 24 липня 2026 · 11:20

"Задоволений не всім": Шаран – про підготовку "Олександрії" до нового сезону

Головний тренер "містян" розповів, як минули тренувальні збори
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Задоволений не всім": Шаран – про підготовку "Олександрії" до нового сезону
Володимир Шаран (фото: ФК "Олександрія")

Головний тренер "Олександрії" Володимир Шаран висловився про труднощі команди у поточне міжсезоння.

Про це тренер розповів у коментарі Sport RBC.UA.

Готовність "Олександрії" до сезону 2026/2027

Перед початком нового сезону Володимир Шаран дав короткий коментар про те, як минуло міжсезоння. Фахівець відзначив, що у команди було замало часу для злагодження ігрових напрацювань.

"На зборах я задоволений не всім. Бо разом із тим, що приїхало багато нових гравців, ми мали недостатньо часу. Тому не все, що я хотів, вдалося реалізувати. Чи всі позиції ми укомплектували? Офіційні ігри все покажуть", – розповів Володимир Шаран.

Коли грає "Олександрія"

Сезон 2026/2027 "Олександрія" проведе у Першій лізі: команда поступилася "Лівому Берегу" у двох матчах плей-оф за право залишитися в УПЛ за підсумками минулого сезону. Через те, що "Олександрії" довелося грати два додаткових матчі на початку червня, у команди залишилося менше часу на підготовку до старту нового сезону.

У першому турі вже сьогодні "містяни" зіграють із тернопільською "Нивою". Початок матчу о 16:00, пряма трансляція на YouTube-каналі ПФЛ.

Кадрові зміни "Олександрії" у міжсезоння

Після пониження у класі, "Олександрія" значно оновила свій склад. Команду залишили:

  • Мауро Родрігеш (повернувся в швейцарський "Івердон")
  • Микола Огарков (завершилася оренда у "Шахтаря")
  • Назар Прокопенко
  • Богдан Бутко
  • Матеус Амараль
  • Жота
  • Яніс Амаш
  • Антон Боль
  • Дмитро Мишньов ("Оболонь")
  • Жозелін Беїратче ("Словацко")
  • Мігель Кампуш ("Шанхай Порт")
  • Теді Цара (ЛНЗ).

Натомість, "Олександрія" поповнила свій склад такими гравцями:

  • Назар Гаврилюк ("Пробій")
  • Олександр Дихтярук ("Інгулець")
  • Андрій Кліщук ("Карпати")
  • Володимир Адамюк ("Карпати")
  • Максим Третьяков ("Оболонь")
  • Олександр Козак ("Кудрівка")
  • Роман Толочко ("Агробізнес")
  • Роман Кузьмін ("Агробізнес")
  • Андрій Сторчоус ("Кудрівка")
  • Денис Слюсар ("Рух")
  • Юрій Копина ("Рух")
  • Остап Притула ("Рух").

Володимир Шаран очолив "Олександрію" у березні 2026 року. Він змінив на цій посаді Кирила Нестеренка, із яким команда не змогла вибратися з зони вильоту.

Теги: Футбол Александрия
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