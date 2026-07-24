Стало відомо, чому Ребров досі нікого не тренує

Які пропозиції має Сергій Ребров

За словами Вадима Шаблія, співпрацю тренеру пропонували клуби з різних країн. Сам Ребров наразі не збирається йти у творчу відпустку, а навіть відкритий до нових можливостей проявити себе на тренерському містку.

"Сергій Станіславович готовий повернутися до активної тренерської роботи. Ми отримуємо багато пропозицій від клубів з нових чемпіонатів і тих, де він працював раніше. Але на зараз не було такої пропозиції, яка б підійшла усім сторонам", – розповів Вадим Шаблій.

Відзначимо, що Сергій Ребров залишив національну збірну України у квітні. На посту керманича головної команди країни він працював три роки.

Тренерська кар'єра Реброва

Сергій Ребров розпочав самостійну тренерську кар'єру у 2014 році, коли змінив Олега Блохіна на чолі київського "Динамо". За три сезони зі столичним клубом Ребров вперше з 1999 року вивів "Динамо" до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а також виграв по два чемпіонати та Кубки країни і ще один Суперкубок.

У 2017-2018 роках Ребров працював із саудівським клубом "Аль-Ахлі", із яким виграв срібні медалі місцевого чемпіонату.

З 2018 по 2021 роки український тренер очолював угорський "Ференцварош" і за цей час виграв три чемпіонських титули в Угорщині та виводив команду до групового етапу Ліги чемпіонів.

Далі в кар'єрі Реброва знову був сзідний період: у 2021-2023 роках він тренував "Аль-Айн" в Об'єднаних Арабських Еміратах. За цей період українцю та його підопічними вдалося виграти два титули: чемпіонат та Кубок Ліги (2022).

З 2023 по 2026 роки Ребров очолював національну збірну України, яку вивів у фінальну частину Євро-2024, де наша команда не змогла подолати груповий етап.