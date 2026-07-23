З Фортуною та Усиком: "Полісся" врятувалося від поразки у матчі з "Копенгагеном"

Житомирське "Полісся" зіграло внічию у першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти "Копенгагена". Команда Руслана Ротаня двічі відігравалася по ходу матчу, а зустріч завершилася із рахунком 3:3. З трибун за матчем спостерігав Олександр Усик.

Хід матчу "Полісся" – "Копенгаген"

Суперники видали насичений старт матчу: вже на 4-й хвилині Роберт з дальньої дистанції поклав м'яч точно у "дев'ятку" воріт житомирської команди. До честі команди Руслана Ротаня, "Полісся" відповіло практично одразу. Новачок команди Леандро Андраде виконав подачу до штрафного майданчику, Назаренко головою скинув під удар і Краснопір легко уразив ворота данців – 1:1.

"Полісся" виглядало доволі впевнено і на 36-й хвилині Олександр Андрієвський перехопив м'яч на половині поля суперника і віддав передачу на Олега Федора і той забив свій перший м'яч за житомирську команду. На перерву команди вирушили за рахунку 2:1 на користь "Полісся".

У другому таймі "Копенгаген" пішов відіграватися і Роберт двічі поспіль в дебюті другої половини не зміг обіграти Бущана. Зрештою, з третьої спроби Роберт зміг уразити ворота житомирян, завершивши контратаку гостей – 2:2.

І все ж, на 82-й хвилині матчу Корнеліус, який з'явився на заміну, не зустрів опору у штрафному майданчику і скинув м'яч під удар Мадсену. Тому вдалося поцілити точно у кут, не залишивши шансів Бущану – 2:3.

Але "Полісся" вдруге в матчі продемонструвало характер: на 88-й хвилині прекрасну подачу від Велетня з правого флангу елегантним ударом в один дотик завершив Філіппов – 3:3. Змінити ці цифри на табло суперники вже не встигли, хоча і мали по кілька можливостей.

Усик був присутнім на матчі "Полісся"

Перший віцепрезидент "Полісся" і видатний український боксер Олександр Усик був присутнім на матчі "Полісся" – "Копенгаген". Він спостерігав за грою з VIP-ложі разом із іншими представниками менеджменту житомирського клубу.

Матч-відповідь відбудеться на данському стадіоні "Паркен" у Копенгагені 29 липня.