С Фортуной и Усиком: "Полесье" спаслось от поражения в матче с "Копенгагеном"

Житомирское "Полесье" сыграло вничью в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций против "Копенгагена". Команда Руслана Ротаня дважды отыгрывалась по ходу матча, а встреча завершилась со счетом 3:3. С трибун за матчем наблюдал Александр Усик.

Ход матча "Полесье" – "Копенгаген"

Соперники выдали насыщенный старт матча: уже на 4-й минуте Роберт с дальней дистанции положил мяч точно в "девятку" ворот житомирской команды. К чести команды Руслана Ротаня "Полесье" ответило практически сразу. Новичок команды Леандро Андраде выполнил подачу в штрафную, Назаренко головой сбросил под удар и Краснопир легко поразил ворота датчан - 1:1.

"Полесье" выглядело довольно уверенно и на 36-й минуте Александр Андриевский перехватил мяч на половине поля соперника и отдал передачу на Олега Федора и забил свой первый мяч за житомирскую команду. На перерыв команды отправились при счете 2:1 в пользу "Полесья".

Во втором тайме "Копенгаген" пошел отыгрываться и Роберт дважды подряд в дебюте второй половины не смог обыграть Бущана. В конце концов с третьей попытки Роберт смог поразить ворота житомирян, завершив контратаку гостей – 2:2.

И все же, на 82-й минуте появившегося на замену Корнелиус не встретил сопротивления в штрафной площадке и сбросил мяч под удар Мадсену. Поэтому удалось поразить точно угол, не оставив шансов Бущану – 2:3.

Но "Полесье" во второй раз в матче продемонстрировало характер: на 88-й минуте прекрасную подачу от Великана с правого фланга элегантным ударом в одно касание завершил Филиппов - 3:3. Сменить эти цифры на табло соперники уже не успели, хотя и имели по нескольку возможностей.

Усик присутствовал на матче "Полесье"

Первый вице-президент "Полесье" и выдающийся украинский боксер Александр Усик присутствовал на матче "Полесье" - "Копенгаген". Он наблюдал за игрой с VIP-ложи вместе с другими представителями менеджмента житомирского клуба.

Ответный матч состоится на датском стадионе "Паркен" в Копенгагене 29 июля.