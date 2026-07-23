Цена ошибок: "Динамо" уступило ПАОКу в Лиге Европы

"Динамо" уступило греческому ПАОКу в матче Лиги Европы. Судьбу встречи определила результативные ошибки киевлян и нереализованные моменты Матвея Пономаренко после перерыва.

О результате матча и будущем киевлян в еврокубках рассказывает Sport RBC.UA.

После непростого двухматчевого противостояния с "Университатей Клуж", киевский клуб ждал еще более тяжелый соперник. И первая игра двухматчевого противостояния подтвердила предварительные оценки.

Лига Европы. 2-й раунд квалификации. Первый матч

"Динамо" (Киев, Украина) – ПАОК (Салоники, Греция) – 2:3 (1:2, 1:1)

Голы: Бражко, 3, Лонвейк, 77 – Константелиас, 13, Зафеирис, 38, Сантамария, 51.

Стартовый состав киевлян:

Нещерет – Дубинчак, Михавко, Биловар, Кендзера – Бражко, Пихаленок, Шапаренко – Герреро, Пономаренко, Волошин.

Запасные: Ольховой, Суркис, Коробов, Малыш, Тиаре, Дикий, Ярмоленко, Рубчинский, Лонвейк, Буяльский, Редушко, Герич.

Стартовый состав киевлян (Фото: fcdynamo.com)

Удачный старт, тяжелое продолжение

Киевляне открыли счет в матче уже на 3-й минуте - сработал перевод с фланга на фланг, после чего Дубинчак нашел передачей во второй темп Бражко - и Владимир уверенно переиграл Иржи Павленку.

В дальнейшем "Динамо" больше контролировало мяч - но опаснее играли именно греки. Впрочем, забить ПАОК удалось только благодаря ошибкам самих киевлян.

Сначала на 13-й минуте неудачно сыграл Биловар, а Константелиас после передачи от Живоквича обыграл Нещерета.

А на 38-й минуте Бражко в борьбе с Константелиасом отбросил мяч на Зафеириса, и тот без проблем расстрелял ворота "Динамо".

Утраченная надежда

Старт второго тайма остался за греками - уже на 51-й минуте Сантамария с полукруга бильярдным ударом поразил нижний угол ворот "Динамо". Впрочем, в общем мяч и дальше больше контролировали динамовцы.

А после выхода на поле Ярмоленко и Буяльского на 68-й минуте начали появляться и моменты у ворот Павленку.

На 77-й минуте опытные Ярмоленко, Кендзера и Буяльский организовали момент, а Лонвейк точным ударом под дальнюю стойку сократил отставание.

Помимо забитого гола были у киевлян еще моменты. И если говорить об ударе Ярмоленко долго не хочется, то два подряд эпизода у Пономаренко – это то, что нападающий киевлян будет вспоминать еще долго.

Концовку матча "Динамо" провело у ворот ПАОКа, однако хотя бы сравнять счет киевляне так и не смогли. Финальный свисток зафиксировал волевую победу гостей со счетом 3:2.

Что дальше ждет "Динамо"

Впереди у киевлян ответный матч против ПАОКа - 30 июля "Динамо" сыграет в Салониках.

Если украинский гранд сможет победить греков по сумме двух матчей, то следующим соперником команды Игоря Костюка будет победитель пары "Хаммарбю" (Швеция) - "Андерлехт" (Бельгия).