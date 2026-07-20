ЛНЗ и "Полесье" узнали потенциальных соперников в следующем раунде Лиги конференций

Черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье" узнали потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сезона-2026/27. Жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

ЛНЗ: курс на север

Черкасский ЛНЗ для того, чтобы попасть в третий квалификационный раунд в свой дебютный евросезон, должен пройти бельгийский "Гент".

Если же бельгийский барьер удастся преодолеть, в следующем раунде будет ждать вполне приемлемый оппонент. Жребий определил, что в Q3 ЛНЗ встретится с победителем пары "Гетеборг" (Швеция) / "Левадия" (Эстония) .

"Полесье": ожидание битвы на два фронта

Похожая турнирная математика ожидает и житомирское "Полесье". Пока команда готовится к противостоянию с именитым датским "Копенгагеном" во втором раунде отбора, тренерский штаб может анализировать потенциальное будущее.

В случае успешного прохождения скандинавов, волки в третьем раунде померяются силами с триумфатором дуэли "Дебрецен" (Венгрия) / "Пюник" (Армения) .

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций для обеих украинских команд запланированы на 6 и 13 августа .

Запасной вариант для "Динамо"

Кроме команд, непосредственно начинающих свой путь в Лиге конференций, европейскую судьбу просчитал и третий представитель Украины - киевское "Динамо".

Если бело-синие не справятся с греческим ПАОКом во втором раунде отбора Лиги Европы, они вылетят именно в Q3 Лиги конференций. Там киевлян будет ждать неудачника пары "Карабах" (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария) .