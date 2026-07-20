rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 20 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол ЛНЗ и "Полесье" узнали потенциальных соперников в следующем раунде Лиги конференций
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 20 июля 2026 · 15:55

ЛНЗ и "Полесье" узнали потенциальных соперников в следующем раунде Лиги конференций

Также стало известно, с кем сыграет "Динамо" в случае поражения ПАОК
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
ЛНЗ и "Полесье" узнали потенциальных соперников в следующем раунде Лиги конференций
ЛНЗ и "Полесье" начнут евросезон уже 23 июля (Фото: upl.ua)

Черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье" узнали потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сезона-2026/27. Жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

ЛНЗ: курс на север

Черкасский ЛНЗ для того, чтобы попасть в третий квалификационный раунд в свой дебютный евросезон, должен пройти бельгийский "Гент".

Если же бельгийский барьер удастся преодолеть, в следующем раунде будет ждать вполне приемлемый оппонент. Жребий определил, что в Q3 ЛНЗ встретится с победителем пары "Гетеборг" (Швеция) / "Левадия" (Эстония) .

"Полесье": ожидание битвы на два фронта

Похожая турнирная математика ожидает и житомирское "Полесье". Пока команда готовится к противостоянию с именитым датским "Копенгагеном" во втором раунде отбора, тренерский штаб может анализировать потенциальное будущее.

В случае успешного прохождения скандинавов, волки в третьем раунде померяются силами с триумфатором дуэли "Дебрецен" (Венгрия) / "Пюник" (Армения) .

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций для обеих украинских команд запланированы на 6 и 13 августа .

Запасной вариант для "Динамо"

Кроме команд, непосредственно начинающих свой путь в Лиге конференций, европейскую судьбу просчитал и третий представитель Украины - киевское "Динамо".

Если бело-синие не справятся с греческим ПАОКом во втором раунде отбора Лиги Европы, они вылетят именно в Q3 Лиги конференций. Там киевлян будет ждать неудачника пары "Карабах" (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария) .

Ранее мы сообщали, что "Динамо" также узнало своих потенциальных соперников по пути в группу Лиги Европы.

Теги: Футбол
Главные матчи
ЧМ-2026 Матч завершено
Испания 1:0 Аргентина
ЧМ-2026 Матч завершено
Франция 4:6 Англия
Главные новости
Маленькие герои и большие рекорды: главные достижения ЧМ-2026 Маленькие герои и большие рекорды: главные достижения ЧМ-2026 Кто вернул россиян в спорт и где с ними могут пересечься украинцы: список федераций Кто вернул россиян в спорт и где с ними могут пересечься украинцы: список федераций Испания выиграла ЧМ-2026, обыграв беспомощную Аргентину Испания выиграла ЧМ-2026, обыграв беспомощную Аргентину
Мнения
Кирилл Круторогов
После такого чемпионата мира нужен перерыв от футбола Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Вадим Шевякин
Почему Испания заслуженно выиграла чемпионат мира по футболу Вадим Шевякин Спортивный комментатор, журналист, футбольный эксперт
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер