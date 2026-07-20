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Футбол 20 июля 2026 · 14:42

Встреча с украинцем: "Динамо" узнало потенциального соперника в следующем раунде Лиги Европы

Для выхода в следующий этап украинскому клубу необходимо преодолеть неуступчивый греческий ПАОК.
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Встреча с украинцем: "Динамо" узнало потенциального соперника в следующем раунде Лиги Европы
На пути к групповому этапу ЛЕ у киевлян стоят три соперника (Фото: fcdynamo.com)

УЕФА провел жеребьевку третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона-2026/27. По его итогам, киевское "Динамо" узнало имя своего потенциального оппонента, с которым может встретиться в августе.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Для того чтобы попасть в третий раунд отбора (Q3), подопечным Игоря Костюка сначала необходимо пройти греческий ПАОК в рамках второго квалификационного раунда. Матчи этого противостояния запланированы на 23 и 30 июля.

Интересно, что благодаря высокому еврокубковому рейтингу греческого клуба победитель пары "Динамо" / ПАОК получил сеянный статус во время сегодняшней жеребьевки.

По итогам слепого жребия, в случае успеха с греками, "Динамо" сыграет с победителем пары "Хаммарбю" (Швеция) / "Андерлехт" (Бельгия). В случае победы бельгийцев киевляне могут сыграть против украинского нападающего Даниила Сикана.

Встреча с украинцем: &quot;Динамо&quot; узнало потенциального соперника в следующем раунде Лиги Европы

Другие варианты и еврокубковая карта киевлян

Перед самой процедурой УЕФА традиционно разделил участников на подгруппы, сократив список потенциальных соперников для киевлян до четырех вариантов. Кроме бельгийско-шведской пары, соперниками киевлян также могли стать:

  • "Хайдук" Сплит (Хорватия) / "Пафос" (Кипр);
  • "Ягеллония" Белосток (Польша);
  • "Тромсе" (Норвегия) / "Гродец-Кралове" (Чехия).

Еврокубковый путь киевлян

"Динамо" начало свой международный поход с непростой победы над румынской "Университатей Клуж" (0:0, 0:0, 4:2 по пен.). Чтобы пробиться в основной раунд Лиги Европы, украинскому гранду нужно преодолеть всего трех соперников.

Если же "Динамо" терпит неудачу на любом этапе отбора, команда автоматически перейдет в Лигу конференций. Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 6 и 13 августа.

А решающий раунд плейоф (Q4) запланирован на 20 и 27 августа.

Раньше мы рассказывали, как в "Динамо" объяснили экстремальный проход "Университати". А также мы рассказывали, чего ждать от украинских клубов в еврокубках этого сезона.

Теги: Футбол Лига Европы Динамо
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