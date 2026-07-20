Встреча с украинцем: "Динамо" узнало потенциального соперника в следующем раунде Лиги Европы

УЕФА провел жеребьевку третьего раунда квалификации Лиги Европы сезона-2026/27. По его итогам, киевское "Динамо" узнало имя своего потенциального оппонента, с которым может встретиться в августе.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Для того чтобы попасть в третий раунд отбора (Q3), подопечным Игоря Костюка сначала необходимо пройти греческий ПАОК в рамках второго квалификационного раунда. Матчи этого противостояния запланированы на 23 и 30 июля.
Интересно, что благодаря высокому еврокубковому рейтингу греческого клуба победитель пары "Динамо" / ПАОК получил сеянный статус во время сегодняшней жеребьевки.
По итогам слепого жребия, в случае успеха с греками, "Динамо" сыграет с победителем пары "Хаммарбю" (Швеция) / "Андерлехт" (Бельгия). В случае победы бельгийцев киевляне могут сыграть против украинского нападающего Даниила Сикана.
Перед самой процедурой УЕФА традиционно разделил участников на подгруппы, сократив список потенциальных соперников для киевлян до четырех вариантов. Кроме бельгийско-шведской пары, соперниками киевлян также могли стать:
"Динамо" начало свой международный поход с непростой победы над румынской "Университатей Клуж" (0:0, 0:0, 4:2 по пен.). Чтобы пробиться в основной раунд Лиги Европы, украинскому гранду нужно преодолеть всего трех соперников.
Если же "Динамо" терпит неудачу на любом этапе отбора, команда автоматически перейдет в Лигу конференций. Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 6 и 13 августа.
А решающий раунд плейоф (Q4) запланирован на 20 и 27 августа.
Раньше мы рассказывали, как в "Динамо" объяснили экстремальный проход "Университати". А также мы рассказывали, чего ждать от украинских клубов в еврокубках этого сезона.