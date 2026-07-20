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Футбол 20 липня 2026 · 14:42

Зустріч з українцем: "Динамо" дізналось потенційного суперника в наступному раунді Ліги Європи

Для виходу в наступний етап українському клубу спершу необхідно здолати непоступливий грецький ПАОК
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Зустріч з українцем: "Динамо" дізналось потенційного суперника в наступному раунді Ліги Європи
На шляху до групового етапу ЛЄ у киян стоять три суперники (Фото: fcdynamo.com)

УЄФА провів жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27. За його підсумками київське "Динамо" дізналося ім'я свого потенційного опонента, з яким може зустрітися у серпні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Для того, щоб потрапити до третього раунду відбору (Q3), підопічним Ігоря Костюка спочатку необхідно пройти грецький ПАОК в межах другого кваліфікаційного раунду. Матчі цього протистояння заплановані на 23 та 30 липня.

Цікаво, що завдяки високому єврокубковому рейтингу грецького клубу, переможець пари "Динамо" / ПАОК отримав сіяний статус під час сьогоднішнього жеребкування.

За підсумками сліпого жеребу, у разі успіху з греками, "Динамо" зіграє з переможцем пари "Хаммарбю" (Швеція) / "Андерлехт" (Бельгія). В разі перемоги бельгійців, кияни можуть зіграти проти українського нападника Данила Сікана.

Зустріч з українцем: &quot;Динамо&quot; дізналось потенційного суперника в наступному раунді Ліги Європи

Інші варіанти та єврокубкова мапа киян

Перед самою процедурою УЄФА традиційно поділив учасників на підгрупи, скоротивши перелік потенційних суперників для киян до чотирьох варіантів. Крім бельгійсько-шведської пари, суперниками киян також могли стати:

  • "Хайдук" Спліт (Хорватія) / "Пафос" (Кіпр);
  • "Ягеллонія" Білосток (Польща);
  • "Тромсе" (Норвегія) / "Градець-Кралове" (Чехія).

Єврокубковий шлях киян

"Динамо" розпочало свій міжнародний похід із непростої перемоги над румунською "Університатею Клуж" (0:0, 0:0, 4:2 по пен.). Щоб пробитися до основного раунду Ліги Європи, українському гранду потрібно здолати загалом трьох суперників.

Якщо ж "Динамо" зазнає невдачі на будь-якому етапі відбору, команда автоматично перейде до Ліги конференцій. Матчі третього кваліфікаційного раунду заплановані на 6 та 13 серпня.

А вирішальний раунд плейоф (Q4) запланований на 20 і 27 серпня.

Раніше ми розповідали, як у "Динамо" пояснили екстремальний прохід "Університаті". А також ми розповідали, чого чекати від українських клубів в єврокубках цього сезону.

Теги: Футбол Ліга Європи Динамо
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