Зустріч з українцем: "Динамо" дізналось потенційного суперника в наступному раунді Ліги Європи

УЄФА провів жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги Європи сезону-2026/27. За його підсумками київське "Динамо" дізналося ім'я свого потенційного опонента, з яким може зустрітися у серпні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Для того, щоб потрапити до третього раунду відбору (Q3), підопічним Ігоря Костюка спочатку необхідно пройти грецький ПАОК в межах другого кваліфікаційного раунду. Матчі цього протистояння заплановані на 23 та 30 липня.

Цікаво, що завдяки високому єврокубковому рейтингу грецького клубу, переможець пари "Динамо" / ПАОК отримав сіяний статус під час сьогоднішнього жеребкування.

За підсумками сліпого жеребу, у разі успіху з греками, "Динамо" зіграє з переможцем пари "Хаммарбю" (Швеція) / "Андерлехт" (Бельгія). В разі перемоги бельгійців, кияни можуть зіграти проти українського нападника Данила Сікана.

Інші варіанти та єврокубкова мапа киян

Перед самою процедурою УЄФА традиційно поділив учасників на підгрупи, скоротивши перелік потенційних суперників для киян до чотирьох варіантів. Крім бельгійсько-шведської пари, суперниками киян також могли стати:

"Хайдук" Спліт (Хорватія) / "Пафос" (Кіпр);

"Ягеллонія" Білосток (Польща);

"Тромсе" (Норвегія) / "Градець-Кралове" (Чехія).

Єврокубковий шлях киян

"Динамо" розпочало свій міжнародний похід із непростої перемоги над румунською "Університатею Клуж" (0:0, 0:0, 4:2 по пен.). Щоб пробитися до основного раунду Ліги Європи, українському гранду потрібно здолати загалом трьох суперників.

Якщо ж "Динамо" зазнає невдачі на будь-якому етапі відбору, команда автоматично перейде до Ліги конференцій. Матчі третього кваліфікаційного раунду заплановані на 6 та 13 серпня.

А вирішальний раунд плейоф (Q4) запланований на 20 і 27 серпня.