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Футбол 23 июля 2026 · 09:33

"Динамо" официально продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ

Воспитанник киевлян подписал новый контракт на 5 лет
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Динамо" официально продлило контракт с лучшим бомбардиром УПЛ
Нападающий ранее выражал желание остаться в составе киевлян (Фото: fcdynamo.com)

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Матвей Пономаренко подписал новое соглашение с родным клубом. Обновленный контракт 20-летнего нападающего с "бело-синими" рассчитан на пять лет.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

19-летний форвард подписал с родным клубом новое долгосрочное соглашение. Контракт футболиста с киевлянами рассчитан на пять лет.

Матвей Пономаренко находится в структуре столичного клуба еще с семи лет. Благодаря высокой результативности на юношеском уровне форвард дебютировал за взрослую команду, а в прошлом сезоне закрепился в основе.

Прорывной сезон и вызов в сборную

Нападающий окончательно закрепился в элите украинского футбола, завоевав по итогам кампании сразу две индивидуальные награды - лучшего бомбардира УПЛ и лучшего молодого игрока чемпионата.

Яркая игра на внутренней арене открыла Матвею путь в национальную сборную Украины. Игрок получил дебютный вызов в лагерь "сине-желтых" и уже успел отличиться важным забитым мячом в поединке плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 против сборной Швеции.

Ранее мы сообщали, что "Динамо" также объявило о трансфере эксгравца сборной Украины.

Теги: Динамо Футбол
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