rbc.ua
UA | RU
Среда, 22 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Заменит иностранца: сборная Украины получила нового главного тренера
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 22 июля 2026 · 16:07

Заменит иностранца: сборная Украины получила нового главного тренера

Украинский специалист попытается вывести команду на Евро-2027
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Заменит иностранца: сборная Украины получила нового главного тренера
Специалист ранее работал с юношескими сборными страны (Фото: uaf.ua)

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально объявила о назначении нового главного тренера молодежной сборной Украины (U-21). Преемником испанского специалиста стал отечественный тренер Дмитрий Михайленко.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление УАФ.

Дмитрий Михайленко в течение длительного времени плодотворно работал с разными юношескими сборными Украины. Теперь он получил повышение и возглавил главную молодежную команду страны.

В этой должности 53-летний специалист заменил испанского тренера Уная Мельгоса, который простился с "сине-желтыми" еще в июне.

Задания в отборе на Евро-2027

Главным вызовом для Михайленко в новой должности станет продолжение борьбы за путевку в финальную часть чемпионата Европы 2027-го года. Пока турнирное положение украинской "молодежки" в квалификации выглядит непростым:

  1. Хорватия – 13 очков;
  2. Турция – 11 очков;
  3. Украина – 8 очков.

Несмотря на отставание лидеров группы, под руководством нового наставника сборная Украины U-21 сохраняет шансы исправить ситуацию в решающих матчах отбора.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины определилась с местом проведения матчей Лиги наций.

Теги: Футбол Сборная Украины
Главные матчи
Лига Европы 23 июля 20:00
Динамо - : - ПАОК
Лига конференций 23 июля 21:00
Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
Главные новости
"В Европе так не играют": Филиппов о "Копенгагене", Ротане и новом "Полесье" "В Европе так не играют": Филиппов о "Копенгагене", Ротане и новом "Полесье" "Динамо" объявило о трансфере экс-игрока сборной Украины "Динамо" объявило о трансфере экс-игрока сборной Украины Дебют в ММА, вызов Тищенко, "ласт денс" Усика: интервью с Жаном Беленюком Дебют в ММА, вызов Тищенко, "ласт денс" Усика: интервью с Жаном Беленюком
Мнения
Максим Гайовий
Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Кирилл Круторогов
После такого чемпионата мира нужен перерыв от футбола Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Вадим Шевякин
Почему Испания заслуженно выиграла чемпионат мира по футболу Вадим Шевякин Спортивный комментатор, журналист, футбольный эксперт
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер