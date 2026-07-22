Замінить іноземця: збірна України отримала нового головного тренера

Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України (U-21). Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву УАФ.
Дмитро Михайленко протягом тривалого часу плідно працював із різними юнацькими збірними України. Тепер же він отримав підвищення та очолив головну молодіжну команду країни.
На цій посаді 53-річний фахівець замінив іспанського тренера Унаї Мельгосу, який попрощався з "синьо-жовтими" ще у червні.
Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини чемпіонату Європи 2027-го року. Наразі турнірне становище української "молодіжки" у кваліфікації виглядає непростим:
Попри відставання від лідерів групи, під керівництвом нового наставника збірна України U-21 зберігає шанси виправити ситуацію у вирішальних матчах відбору.
Раніше ми повідомляли, що збірна України визначилася із місцем проведення матчів Ліги націй.