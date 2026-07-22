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Футбол 22 липня 2026 · 16:07

Замінить іноземця: збірна України отримала нового головного тренера

Український фахівець спробує вивести команду на Євро-2027
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Замінить іноземця: збірна України отримала нового головного тренера
Фахівець раніше працював з юнацькими збірними країни (Фото: uaf.ua)

Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України (U-21). Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву УАФ.

Дмитро Михайленко протягом тривалого часу плідно працював із різними юнацькими збірними України. Тепер же він отримав підвищення та очолив головну молодіжну команду країни.

На цій посаді 53-річний фахівець замінив іспанського тренера Унаї Мельгосу, який попрощався з "синьо-жовтими" ще у червні.

Завдання у відборі на Євро-2027

Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини чемпіонату Європи 2027-го року. Наразі турнірне становище української "молодіжки" у кваліфікації виглядає непростим:

  1. Хорватія - 13 очок;
  2. Туреччина - 11 очок;
  3. Україна - 8 очок.

Попри відставання від лідерів групи, під керівництвом нового наставника збірна України U-21 зберігає шанси виправити ситуацію у вирішальних матчах відбору.

Раніше ми повідомляли, що збірна України визначилася із місцем проведення матчів Ліги націй.

Теги: Футбол Збірна України
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