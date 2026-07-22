Замінить іноземця: збірна України отримала нового головного тренера

Українська асоціація футболу (УАФ) офіційно оголосила про призначення нового головного тренера молодіжної збірної України (U-21). Наступником іспанського фахівця став вітчизняний тренер Дмитро Михайленко.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну заяву УАФ .

Дмитро Михайленко протягом тривалого часу плідно працював із різними юнацькими збірними України. Тепер же він отримав підвищення та очолив головну молодіжну команду країни.

На цій посаді 53-річний фахівець замінив іспанського тренера Унаї Мельгосу, який попрощався з "синьо-жовтими" ще у червні.

Завдання у відборі на Євро-2027

Головним викликом для Михайленка на новій посаді стане продовження боротьби за путівку до фінальної частини чемпіонату Європи 2027-го року. Наразі турнірне становище української "молодіжки" у кваліфікації виглядає непростим:

Хорватія - 13 очок; Туреччина - 11 очок; Україна - 8 очок.

Попри відставання від лідерів групи, під керівництвом нового наставника збірна України U-21 зберігає шанси виправити ситуацію у вирішальних матчах відбору.