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Футбол 21 липня 2026 · 19:43

"Динамо" оголосило про трансфер ексгравця збірної України

Столичний клуб підсилив фланг захисту
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Динамо" оголосило про трансфер ексгравця збірної України
Олексій Сич (фото: ФК "Динамо" Київ)

Київське "Динамо" оголосило про підписання контракту із 25-річним правим захисником Олексієм Сичем. Футболіст має досвід виступів за національну збірну України.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Динамо".

Деталі контракту "Динамо" із Сичем

25-річний правий захисник підписав контракт із київським клубом терміном на три сезони. За бажання сторони можуть продовжити угоду ще на один рік.

Олексій Сич народився у селі Зоря на Рівненщині. Шлях у футболі він розпочинав у львівських "Карпатах": його дебютний матч за головну відбувся 14 березня 2020 року.

З 2020 по 2025 роки Сич грав за "Рух", а згодом повернувся до "Карпат". В Українській Прем'єр-Лізі він зіграв у 87 матчах.

&quot;Динамо&quot; оголосило про трансфер ексгравця збірної України

Сич грав за збірну України

19 листопада 2024 року Олексій Сич дебютував у складі збірної України з футболу. У першому матч за національну команду він провів в Лізі націй проти збірної Албанії.

Вдруге за головну команду країни Сич зіграв в плей-оф Ліги націй у березні 2025 року проти збірної Бельгії. Тоді українська команда перемогла із рахунком 3:1.

Раніше стало відомо, що "Динамо" отримало кадрове підсилення напередодні матчу Ліги Європи із грецьким ПАОКом.

Теги: Динамо УПЛ Футбол
Головні матчі
Ліга Європи 23 липня 20:00
Динамо - : - ПАОК
Ліга конференцій 23 липня 21:00
Полісся - : - Копенгаген
Ліга конференцій 23 липня 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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