"Динамо" объявило о трансфере экс-игрока сборной Украины

Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с 25-летним правым защитником Алексеем Сычем. У футболиста есть опыт выступлений за национальную сборную Украины.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Детали контракта "Динамо" с Сычем

25-летний правый защитник подписал контракт с киевским клубом сроком на три сезона. При желании стороны могут продлить соглашение еще на один год.

Алексей Сыч родился в селе Заря в Ровенской области. Путь по футболу он начинал во львовских "Карпатах": его дебютный матч за главную состоялся 14 марта 2020 года.

С 2020 по 2025 годы Сыч играл за "Рух", а впоследствии вернулся в "Карпаты". В Украинской Премьер-Лиге он сыграл в 87 матчах.

Сыч играл за сборную Украины

19 ноября 2024 Алексей Сыч дебютировал в составе сборной Украины по футболу. В первом матче за национальную команду он провел в Лиге наций против сборной Албании.

Второй раз за главную команду страны Сыч сыграл в плей-офф Лиги наций в марте 2025 года против сборной Бельгии. Тогда украинская команда выиграла со счетом 3:1.