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Футбол 21 июля 2026 · 15:57

"Шахтер" добился прогресса в переговорах с "Дженоа", – Романо

Донецкий клуб готовит усиление центра защиты
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Шахтер" добился прогресса в переговорах с "Дженоа", – Романо
Алан Маттурро (фото: Getty Images)

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" планирует подписать 21-летнего уругвайского защитника "Дженоа" Алана Маттурро. Итальянский инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что переговоры по этому вопросу продвинулись достаточно далеко.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Фабрицио Романо в соцсети Х.

Что известно о трансфере Маттурро

Проблема в центре защиты для "Шахтера" не является чем-то новым: команда давно ищет центрального защитника. Основной парой центрбеков в донецкой команде остаются Валерий Бондарь и Николай Матвиенко, периодически подменяемый Марлоном Сантосом.

Фабрицио Романо утверждает, что у "горняков" хороший прогресс в переговорах с "Дженоа" относительно перехода Алана Маттурро.

"Шахтер" Донецк имеет прогресс в переговорах по подписанию Алана Матурро как нового центрального защитника из "Дженоа". Речь идет об аренде с опцией выкупа, переговоры продолжаются", – написал Романо.

Кто такой Алан Маттурро

Контракт с "Дженоа" уругваец подписал еще в 2023 году, но за три года в команде сыграл всего 21 матч. В прошлом сезоне Маттурро провел в испанском "Леванте" на правах аренды.

В активе футболиста также 15 матчей за молодежную сборную Уругвая U-20. Однако дебюта за национальную команду у него пока не было.

Тем временем в новый сезон "Шахтер" идет без одного из ключевых футболистов группы атаки: Эгиналду перенес операцию и не скоро вернется на поле .

Теги: Футбол Шахтер
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