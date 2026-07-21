"Шахтер" добился прогресса в переговорах с "Дженоа", – Романо

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" планирует подписать 21-летнего уругвайского защитника "Дженоа" Алана Маттурро. Итальянский инсайдер Фабрицио Романо отмечает, что переговоры по этому вопросу продвинулись достаточно далеко.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на страницу Фабрицио Романо в соцсети Х.

Что известно о трансфере Маттурро

Проблема в центре защиты для "Шахтера" не является чем-то новым: команда давно ищет центрального защитника. Основной парой центрбеков в донецкой команде остаются Валерий Бондарь и Николай Матвиенко, периодически подменяемый Марлоном Сантосом.

Фабрицио Романо утверждает, что у "горняков" хороший прогресс в переговорах с "Дженоа" относительно перехода Алана Маттурро.

"Шахтер" Донецк имеет прогресс в переговорах по подписанию Алана Матурро как нового центрального защитника из "Дженоа". Речь идет об аренде с опцией выкупа, переговоры продолжаются", – написал Романо.

Кто такой Алан Маттурро

Контракт с "Дженоа" уругваец подписал еще в 2023 году, но за три года в команде сыграл всего 21 матч. В прошлом сезоне Маттурро провел в испанском "Леванте" на правах аренды.

В активе футболиста также 15 матчей за молодежную сборную Уругвая U-20. Однако дебюта за национальную команду у него пока не было.