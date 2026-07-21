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Футбол 21 июля 2026 · 13:57

"Динамо" получило усиление перед матчем с ПАОК

Игорь Костюк дождался возвращения травмированных
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Динамо" получило усиление перед матчем с ПАОК
Пьер Мунгенге против Владимира Бражко (фото: "Динамо" Киев)

В общую группу столичного клуба вернулось несколько футболистов, не игравших с «Университетом» в Лиге Европы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт «Динамо» .

Кадровая ситуация "Динамо"

На вечерней тренировке "Динамо" в общей группе работали Владислав Кабаев и Пьер Мунгенге. По индивидуальной программе тренировались Николай Михайленко, Александр Тимчик и Джастин Лонвейк.

Все эти футболисты не участвовали в матчах первого квалификационного раунда Лиги Европы против румынской "Университате" (Клуж). По всей вероятности, кто-то из них получит игровое время в противостояниях с ПАОК.

Когда "Динамо" играет с ПАОК

Первый матч киевляне снова проведут в Люблине, 23 июля. Начало игры в 20:00 по Киеву. Ответный матч в Салониках сыграют уже через неделю, 30 июля.

В чемпионате Украины киевский клуб свой первый матч нового сезона проведет 2 августа. На стадионе имени Валерия Лобановского динамовцы встретятся с еще одним киевским клубом – "Левым Берегом".

Ранее мы сообщали, с кем может сыграть Динамо в следующем раунде Лиги Европы , если сможет пройти ПАОК.

Теги: Динамо Лига Европы Футбол
Главные матчи
Лига Европы 23 июля 20:00
Динамо - : - ПАОК
Лига конференций 23 июля 21:00
Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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