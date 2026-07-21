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Футбол 21 липня 2026 · 13:57

"Динамо" отримало підсилення перед матчем з ПАОК

Ігор Костюк дочекався повернення травмованих
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Динамо" отримало підсилення перед матчем з ПАОК
П'єр Мунгенге проти Володимира Бражка (фото: "Динамо" Київ)

До загальної групи столичного клубу повернулося кілька футболістів, які не грали із «Університатею» у Лізі Європи.

Про це інформує Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт «Динамо».

Кадрова ситуація "Динамо"

На вечірньому тренуванні "Динамо" у загальній групі працювали Владислав Кабаєв і Пʼєр Мунгенге. За індивідуальною програмою тренувалися Микола Михайленко, Олександр Тимчик та Джастін Лонвейк.

Усі ці футболісти не брали участі у матчах першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти румунської "Університаті" (Клуж). Цілком ймовірно, що хтось із них отримає ігровий час в протистояннях із ПАОК.

Коли "Динамо" грає із ПАОК

Перший матч кияни знову проведуть у Любліні, 23 липня. Початок гри о 20:00 за київським часом. Матч-відповідь у Салоніках зіграють вже за тиждень, 30 липня.

У чемпіонаті України київський клуб свій перший матч нового сезону проведе 2 серпня. На стадіоні імені Валерія Лобановського динамівці зустрінуться із ще одним київським клубом – "Лівим Берегом".

Раніше ми повідомляли, з ким може зіграти "Динамо" у наступному раунді Ліги Європи, якщо зможе пройти ПАОК.

Теги: Динамо Ліга Європи Футбол
Головні матчі
Ліга Європи 23 липня 20:00
Динамо - : - ПАОК
Ліга конференцій 23 липня 21:00
Полісся - : - Копенгаген
Ліга конференцій 23 липня 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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