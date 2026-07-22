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Футбол 22 июля 2026 · 21:56

"Динамо" получило новые кадровые потери перед матчем с ПАОК

Игорь Костюк не досчитается важных игроков
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Динамо" получило новые кадровые потери перед матчем с ПАОК
Игорь Костюк (фото: ФК "Динамо" Киев)

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк рассказал, что в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы против ПАОК не поможет один из основных игроков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Динамо".

Кто не сыграет с ПАОК

По словам Игоря Костюка, из-за повреждений в грядущем матче не сыграет Константин Вивчаренко. Главный тренер отметил, что, несмотря на эту потерю, конкуренция на флангах присутствует.

"Все хорошо, конкуренция есть. Что касается Константина, он пройдет более глубокий обзор. Только тогда сможем говорить о сложности травмы и понять, сколько времени он пропустит", – сказал Костюк.

Он также рассказал об игроках, которые теоретически могут помочь "Динамо" в матче с ПАОК.

"Михайленко и Тимчик тренируются по индивидуальной программе. Лонвейк находится в общей группе и готовится к игре", – отметил главный тренер "Динамо".

Как "Динамо" сыграло с "Университатей"

Киевляне оба матча 1-го квалификационного раунда сыграли вничью 0:0. Впрочем, в Клуже им удалось выиграть в серии пенальти (4:2). Наибольшее опасение у специалистов и болельщиков вызвала реализация голевых моментов.

ПАОК еще не играл в официальных матчах этого сезона. В последнем контрольном противостоянии на собрании греки уступили нидерландскому "Твенте" (2:3).

Накануне "Динамо" объявило о подписании контракта с 25-летним правым защитником Алексеем Сычем.

Теги: Динамо Лига Европы Футбол
Главные матчи
Лига Европы 23 июля 20:00
Динамо - : - ПАОК
Лига конференций 23 июля 21:00
Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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