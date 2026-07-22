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Футбол 22 липня 2026 · 21:56

"Динамо" отримало нові кадрові втрати перед матчем з ПАОК

Ігор Костюк не дорахується важливих гравців
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
"Динамо" отримало нові кадрові втрати перед матчем з ПАОК
Ігор Костюк (фото: ФК "Динамо" Київ)

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк розповів про те, що в матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти ПАОК не допоможе один з основних гравців.

Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на офіційний сайт "Динамо".

Хто не зіграє з ПАОК

За словами Ігоря Костюка, через ушкодження у прийдешньому матчі не зіграє Костянтин Вівчаренко. Головний тренер відзначив, що попри цю втрату, конкуренція на флангах присутня.

"Усе добре, конкуренція є. Стосовно Костянтина, він пройде глибший огляд. Лише тоді зможемо казати про складність травми та зрозуміти, скільки часу він пропустить", – сказав Костюк.

Він також розповів про гравців, які теоретично зможуть допомогти "Динамо" у матчі із ПАОК.

"Михайленко та Тимчик тренуються за індивідуальною програмою. Лонвейк перебуває в загальній групі та готується до гри", – зазначив головний тренер "Динамо".

Як "Динамо" зіграло із "Університатею"

Кияни обидва матчі 1-го кваліфікаційного раунду зіграли внічию 0:0. Утім, у Клужі їм вдалося виграти у серії пенальті (4:2). Найбільше побоювання у фахівців та вболівальників викликала реалізація гольових моментів.

ПАОК же ще не грав в офіційних матчах цього сезону. В останньому контрольному протистоянні на зборах греки поступилися нідерландському "Твенте" (2:3).

Напередодні "Динамо" оголосило про підписання контракту із 25-річним правим захисником Олексієм Сичем.

Теги: Динамо Ліга Європи Футбол
Головні матчі
Ліга Європи 23 липня 20:00
Динамо - : - ПАОК
Ліга конференцій 23 липня 21:00
Полісся - : - Копенгаген
Ліга конференцій 23 липня 21:30
ЛНЗ - : - Гент
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