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Футбол 24 июля 2026 · 10:17

Стало известно, почему Ребров до сих пор никого не тренирует

Агент тренера рассказал о последних предложениях
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Стало известно, почему Ребров до сих пор никого не тренирует
Вадим Шаблий и Сергей Ребров (фото: Instagram/shablii_vadim)

Экс-наставник сборной Украины Сергей Ребров готов вернуться к тренерской работе. По словам его агента, 52-летний специалист рассматривает разные варианты продолжения карьеры.

Об этом агент тренера Вадим Шаблий рассказал в эксклюзивном комментарии Sport RBC.UA.

Какие предложения имеет Сергей Ребров

По словам Вадима Шаблия, сотрудничество тренеру предлагали клубы из разных стран. Сам Ребров сейчас не собирается уходить в творческий отпуск и даже открыт к новым возможностям проявить себя на тренерском мостике.

"Сергей Станиславович готов вернуться к активной тренерской работе. Мы получаем много предложений от клубов из новых чемпионатов и тех, где он работал раньше. Но на данный момент не было такого предложения, которое подошло бы всем сторонам", – рассказал Вадим Шаблий.

Отметим, что Сергей Ребров покинул национальную сборную Украины в апреле. На посту главы главной команды страны он работал три года.

Тренерская карьера Реброва

Сергей Ребров начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2014 году, когда сменил Олега Блохина во главе киевского "Динамо". За три сезона со столичным клубом Ребров впервые с 1999 года вывел "Динамо" в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также выиграл по два чемпионата и Кубка Украины и еще один Суперкубок.

В 2017-2018 годах Ребров работал с саудовским клубом "Аль-Ахли", с которым выиграл серебряные медали местного чемпионата.

С 2018 по 2021 годы украинский тренер возглавлял венгерский "Ференцварош" и за это время выиграл три чемпионских титула в Венгрии и выводил команду в групповой этап Лиги чемпионов.

Далее в карьере Реброва снова был восточный период: в 2021-2023 годах он тренировал "Аль-Айн" в Объединенных Арабских Эмиратах. За этот период украинцу и его подопечным удалось выиграть два титула: чемпионат и Кубок Лиги (2022).

С 2023 по 2026 год Ребров возглавлял национальную сборную Украины, которую вывел в финальную часть Евро-2024, где наша команда не смогла преодолеть групповой этап.

Ранее в греческих СМИ фигурировала информация о том, что Сергей Ребров может возглавить местный гранд.

Теги: Сергей Ребров Футбол
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