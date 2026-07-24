Стало известно, почему Ребров до сих пор никого не тренирует

Какие предложения имеет Сергей Ребров

По словам Вадима Шаблия, сотрудничество тренеру предлагали клубы из разных стран. Сам Ребров сейчас не собирается уходить в творческий отпуск и даже открыт к новым возможностям проявить себя на тренерском мостике.

"Сергей Станиславович готов вернуться к активной тренерской работе. Мы получаем много предложений от клубов из новых чемпионатов и тех, где он работал раньше. Но на данный момент не было такого предложения, которое подошло бы всем сторонам", – рассказал Вадим Шаблий.

Отметим, что Сергей Ребров покинул национальную сборную Украины в апреле. На посту главы главной команды страны он работал три года.

Тренерская карьера Реброва

Сергей Ребров начал самостоятельную тренерскую карьеру в 2014 году, когда сменил Олега Блохина во главе киевского "Динамо". За три сезона со столичным клубом Ребров впервые с 1999 года вывел "Динамо" в 1/8 финала Лиги чемпионов, а также выиграл по два чемпионата и Кубка Украины и еще один Суперкубок.

В 2017-2018 годах Ребров работал с саудовским клубом "Аль-Ахли", с которым выиграл серебряные медали местного чемпионата.

С 2018 по 2021 годы украинский тренер возглавлял венгерский "Ференцварош" и за это время выиграл три чемпионских титула в Венгрии и выводил команду в групповой этап Лиги чемпионов.

Далее в карьере Реброва снова был восточный период: в 2021-2023 годах он тренировал "Аль-Айн" в Объединенных Арабских Эмиратах. За этот период украинцу и его подопечным удалось выиграть два титула: чемпионат и Кубок Лиги (2022).

С 2023 по 2026 год Ребров возглавлял национальную сборную Украины, которую вывел в финальную часть Евро-2024, где наша команда не смогла преодолеть групповой этап.