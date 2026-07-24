Свет в конце тоннеля: "Динамо", "Полесье" и ЛНЗ не расстроили в еврокубках

Каждый украинский болельщик ностальгирует по периоду 2009-2014 годов. Оно не удивительно: у нас был сильный внутренний чемпионат, сборная Украины побеждала Англию и Францию в отборе на ЧМ, а в еврокубках мы даже не присматривались к именам соперников в квалификационных раундах. Вместо этого хорошо помним всех, с кем наши клубы играли в плей-офф.

В 2026-м реальность другая: у нас все еще есть один гарантированный представитель на стадии основного этапа Лиги чемпионов, а еще три команды прокладывают свой путь в основные раунды через квалификацию. И начинать теперь приходится с более низких раундов, а не с последних. Да и соперники нынче выпадают куда сильнее, чем 15 лет назад.

Однако матчи 23 июля оставили место для сдержанного оптимизма по поводу нашего места в европейском футболе. Понимаю, что это мнение непопулярно и куда более привычно для нас констатировать, что мы на дне, под дном, на цокольном этаже или вообще на глубине 9000 метров под землей по отношению к европейскому футболу.

Если отбросить лишний драматизм, то сегодня украинские клубы – середняки европейского футбола. Как и отражено в таблице коэффициентов УЕФА, где у нас сейчас, вообще-то, 22 место из 55.

Но позволю себе поделиться ощущениями по каждому из увиденных сегодня матчей.

"Динамо" – ПАОК: защите пора на пересдачу

Понятно, что сейчас Игорь Костюк может оперировать тезисами о большом количестве травмированных игроков. И особенно – в контексте центра защиты. Потому что, когда у тебя опытный Попов и перспективный Захарченко, но оба имеют повреждения, то Биловар в старте – это безысходность. Хотя, по моему скромному мнению, в U-19 можно поискать защитника посильнее. Потому что то, что простила "Университатя", не простил ПАОК.

Снова на правом фланге защиты не от хорошей жизни играет Кендзера. Мы все еще не услышали от главного тренера, а что ж случилсь с Коробовым, которому он так много доверял весной. Молодой? Не справится с ответственностью в еврокубках? Бросьте! Мирча Луческу 20 лет назад бросал на матч 1/16 финала Кубка УЕФА против "Лилля" 19-летних Богдана Шуста и Дмитрия Чигринского.

Хотя почему вспоминать Луческу в "Шахтере", если он похожие вещи делал уже в "Динамо"? В октябре 2020 года на матч группового этапа Лиги чемпионов против "Ювентуса" в старте "Динамо" выходили 21-летний Виталий Миколенко, 18-летний Илья Забарный, 22-летние Виктор Цыганков и Николай Шапаренко, а на острие атаки играл 20-летний... Владислав Супряга.

А вспомните, как в том же году на матч с "Барселоной" на "Камп Ноу" вышел 18-летний Руслан Нещерет? И как сыграл! Пропустил только от Месси по пенальти и от Пике с игры, но неоднократно спасал команду. Впрочем, Луческу умел играть в контролируемый авантюризм. Игорь Костюк пока же не рискует.

Собственно, "Динамо" забило быстрый гол и не смогло развить преимущество. Пропустило дважды только в первом тайме, а еще один – по перерыву. Хорошо, что Джастин Лонвейк отыграл один мяч. Кстати, Лонвейк очень нравится на старте этого сезона: его реализованный пенальти принес "Динамо" победу в серии с "Университатей". Похоже, что у этого парня достаточно мотивации для самораскрытия в "Динамо".

Матвей Пономаренко после продуктивной весны пока никак не может забить в этом сезоне. В трех матчах он пока не отмечался. Лучшая возможность была во втором тайме: сначала удар Матвея (кстати, как он открылся под передачу, как убрал соперника – молодчина!) потянул Павленка, а на добивании технически форвард "Динамо" все сделал верно. Но... попал в штангу. В таких случаях говорят: дайте ему 10 таких шансов, он забьет 9. И все же один был бы ложным. И это именно тот случай...

Для "Динамо" еще ничего не потеряно: в Салониках можно и нужно выигрывать в один мяч как минимум. Возможно, Игорю Костюку придется снова удивлять кадровыми решениями, потому что появление Эдуардо Герреро на левом фланге было неожиданностью. Но прежде чем придумывать "Теслу" в атаке, стоит проработать ошибки в обороне. Так сказать, провести превентивную работу, если это возможно.

А, и кстати. Заметили, как Тайсон ускорялся в первом тайме? Я подумал даже, что Тайсон в свои 38 спокойно тянул бы уровень нынешней УПЛ. Но, конечно, это уже бледная тень того бразильца, который был настоящим лидером "Металлиста", а тем более - "Шахтера".

Ротань научил "Полесье" грызть землю

Из всех трех украинских представителей в еврокубках спокойнее всего было за "Полесье". Житомиряне производили впечатление сыгранной команды, которая не только не потеряла свой опорный механизм, но и добавила мышц. Можете бросать в меня камнями или мусором, но уход Гуцуляка и приход Леандро Андраде лично я воспринимаю как усиление команды. Потому что демотивированный, пусть и украинский футболист, желающий безумную зарплату... И мотивированный легионер, желающий продать себя в европейский чемпионат – это две разные категории.

И тысячу раз прав Александр Хацкевич, когда говорит о том, что с таким клубом и с таким президентом, который создал для тебя абсолютно люксовые условия, нужно прощаться немного иначе. Но меньше с тем, решение уже принято и теперь, по состоянию на сегодняшний день, Гуцуляк все еще без клуба, а "Полесье" играет в квалификации в Лигу конференций.

И как играет! От той команды, которая два года назад проигрывала словенской "Олимпии", уже нет и следа. Пропустив на 4-й минуте, "волки" сказали: "Окей", и забили через несколько секунд! Кстати, новичок Андраде приложился к результативной атаке. А как Краснопир разобрался в штрафной соперника? Это было здорово.

Наконец-то забил за "Полесье" Олег Федор, чей трансфер за 3 миллиона евро кто только не критиковал. Но парень начал приносить пользу команде, еще и в столь важном матче.

Ну и Александр Филиппов. Абсолютный профессионал, если вы читали его интервью на Sport RBC.UA. Отличная подача от Велетня, который тоже провел шикарный матч по объему работы, и очень уверенный удар в одно касание от 33-летнего форварда. И давайте учтем, что это было после пропущенного мяча на 82-й минуте. "Полесье" забивает на 88-й! Вот где характер: отыграться, пропустив в дебюте. И снова сравнять счет уже на последних минутах.

Возможно, команду заряжало на успех присутствие Александра Усика на трибунах. Это не первый раз: наш знаменитый боксерский чемпион всегда поддерживал "Полесье" в еврокубках. Просто сейчас к энергетике победителя добавился пусть и небольшой, но опыт. Тренерский талант. И, конечно же, мастерство футболистов.

Как оно будет на "Паркене" 29 июля – одному Богу известно. Но за "Полесье" сегодня не то что не стыдно, а даже радостно. Потому что, наконец, украинский клуб не теряет положительный результат на последних минутах, а наоборот – добывает его.

ЛНЗ: дебют успешный

Глядя на матчи ЛНЗ в прошлом сезоне, постоянно думал, что с чем-то, а с организацией игры в защите у этой команды проблем нет. Казалось, что Виталий Пономарев хакнул конспекты Отто Рехагеля из 2004-го и если что-нибудь пойдет не так, может быстро их имплементировать на поле.

И вот матч с "Гентом" показал, что организация игры у черкасской команды в полном порядке. В кругах друзей я предполагал, что у ЛНЗ хоть и небольшие, но шансы на успех есть. Результат их противостояния с "Гентом" может быть идентичным матчам "Динамо" и "Университати". Или даже ЛНЗ способен победить "Гент" в один мяч. Слишком дерзко звучит, соглашаюсь. И все же наш представитель провел очень достойный матч.

Подопечные Виталия Пономарева не уступили во владении мячом (49/51), нанесли шесть ударов по воротам (3 – в створ), но и сфолили 17 раз. Однако оцените грамотность фолов: при 17 нарушениях ЛНЗ получил только одну желтую карточку!

Помните, как Пономарев был близок к тому, чтобы попасть в еврокубки еще с "Рухом"? Но в сезоне 2023/2024 львовяне заняли лишь шестое место, потому что Сергей Шищенко вместе с "Полесьем" обыграл "Шахтер" и вывел житомирский клуб в Лигу конференций впервые в истории. То, что командой в той еврокампании руководил уже не Шищенко, а никому на тот момент неизвестный тренер Имад Ашур, оставим на усмотрение истории.

Сам факт: "Рух" Пономарева по своему стремлению и старанию тогда заслужил еврокубки. Но вот я не думаю, что львовяне тогда сыграли бы лучше "Полесья". Поэтому всему свое время. Как главный тренер, Виталий Пономарев раньше был просто симпатичным специалистом. А за последний сезон он вырос вместе со своей командой. И лично я смело готов назвать его одним из лучших украинских тренеров здесь и сейчас.

Конечно, еще впереди ответный матч в Бельгии и там "Гент" может все развернуть в свою пользу. И конечно, это только первые матчи в сезоне. Меньше с тем: давайте снова заглянем в таблицу коэффициентов УЕФА: у Бельгии 7 место, у нас – 22. Следовательно, уже за эту нулевую ничью с пятой командой Бельгии ЛНЗ заслуживает аплодисментов.

Магия момента

Кто знает, возможно через неделю мы все будем хвататься за голову и говорить: "Да как так?!". А сегодня хочется констатировать: впервые за 5 лет (когда "Шахтер" Де Дзерби выбил "Генк" и "Монако" в ЛЧ) за выступление украинских клубов в еврокубках не только не стыдно, а вполне себе и приятно. Особенно, учитывая контекст времени, в котором мы живем. Времени, где о развитии приходится говорить только сквозь призму светлого будущего, а не муторного настоящего.