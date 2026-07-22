rbc.ua
UA | RU
Среда, 22 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Теннис Удачный старт: Калинина во второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Теннис 22 июля 2026 · 14:19

Удачный старт: Калинина во второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Украинская теннисистка в двух сетах разобралась с аргентинской соперницей
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Удачный старт: Калинина во второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Калинина уверенно прошла вторую стадию турнира (фото: angie_kalinina, Instagram)

Ангелина Калинина в статусе второй ракетки турнира уверенно прошла на следующую стадию соревнований в Гамбурге. В матче 1/8 финала украинка не оставила шансов аргентинке Марии Лурдес Карле.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Это противостояние длилось 1 час и 25 минут и завершилось убедительной победой украинки в двух сетах – 6:1, 6:3. Также стоит отметить, что матч прерывали на два часа из-за ливня.

Это произошло во втором сете при счете 5:2 (40:40) на подаче Ангелины. По возвращении на корт соперница смогла сделать брейк, но уже в следующем гейме Калинина закрыла матч.

В четвертьфинале украинка сыграет с победительницей немецкого дерби между Тамарой Корпач (WTA 81) и Юлией Штузек (WTA 435).

Юбилейные четвертьфиналы и украинский десант

Для Ангелины это уже 17-й четвертьфинал в карьере на уровне WTA-тура, где она будет бороться за свой восьмой полуфинальный билет. В 2026-м году украинка уже добиралась этой стадии на турнире в Рабате, где в конце концов дошла до финала.

Стоит отметить, что в Гамбурге выступает еще одна представительница Украины – Александра Олейникова, получившая первый номер посева. Свой матч 1/8 финала против испанки Лейре Ромеро Гормаз проведет 23 июля.

Ранее мы сообщали, что в дебютном матче на турнире Ангелина Калинина победила 101-ю ракетку мира за два часа.

Теги: Теннис
Главные матчи
Лига Европы 23 июля 20:00
Динамо - : - ПАОК
Лига конференций 23 июля 21:00
Полесье - : - Копенгаген
Лига конференций 23 июля 21:30
ЛНЗ - : - Гент
Главные новости
"В Европе так не играют": Филиппов о "Копенгагене", Ротане и новом "Полесье" "В Европе так не играют": Филиппов о "Копенгагене", Ротане и новом "Полесье" "Динамо" объявило о трансфере экс-игрока сборной Украины "Динамо" объявило о трансфере экс-игрока сборной Украины Дебют в ММА, вызов Тищенко, "ласт денс" Усика: интервью с Жаном Беленюком Дебют в ММА, вызов Тищенко, "ласт денс" Усика: интервью с Жаном Беленюком
Мнения
Максим Гайовий
Сушкин и Грищук будут легитимны в национальной сборной Украины Максим Гайовий Баскетбольный обозреватель
Кирилл Круторогов
После такого чемпионата мира нужен перерыв от футбола Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Вадим Шевякин
Почему Испания заслуженно выиграла чемпионат мира по футболу Вадим Шевякин Спортивный комментатор, журналист, футбольный эксперт
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер