Удачный старт: Калинина во второй раз в сезоне вышла в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Ангелина Калинина в статусе второй ракетки турнира уверенно прошла на следующую стадию соревнований в Гамбурге. В матче 1/8 финала украинка не оставила шансов аргентинке Марии Лурдес Карле.

Это противостояние длилось 1 час и 25 минут и завершилось убедительной победой украинки в двух сетах – 6:1, 6:3. Также стоит отметить, что матч прерывали на два часа из-за ливня.

Это произошло во втором сете при счете 5:2 (40:40) на подаче Ангелины. По возвращении на корт соперница смогла сделать брейк, но уже в следующем гейме Калинина закрыла матч.

В четвертьфинале украинка сыграет с победительницей немецкого дерби между Тамарой Корпач (WTA 81) и Юлией Штузек (WTA 435).

Юбилейные четвертьфиналы и украинский десант

Для Ангелины это уже 17-й четвертьфинал в карьере на уровне WTA-тура, где она будет бороться за свой восьмой полуфинальный билет. В 2026-м году украинка уже добиралась этой стадии на турнире в Рабате, где в конце концов дошла до финала.

Стоит отметить, что в Гамбурге выступает еще одна представительница Украины – Александра Олейникова, получившая первый номер посева. Свой матч 1/8 финала против испанки Лейре Ромеро Гормаз проведет 23 июля.