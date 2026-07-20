Справилась через два часа: украинская теннисистка победила на турнире WTA в Гамбурге

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу в матче первого круга турнира WTA 250 в Гамбурге. 56-й номер мирового рейтинга в напряженной борьбе одолела представительницу Испании Кейтлин Кеведо.
Об этом информирует Sport RBC.UA.
Игра складывалась напряженно: в первой партии украинской теннисистке пришлось приложить немало усилий, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. При этом украинка вела со счетом 5:2, но проиграла три гейма подряд. Наконец, сет завершился победой Калининой со счетом 7:5.
Во втором сете, при счете 4:4, Калининию удалось выиграть гейм на подаче соперницы и довести дело до конца. При этом Ангелина лишь с третьего раза смогла реализовать матч-бол.
Отметим, что у Калинина в этом матче было 9 двойных ошибок.
Следующей соперницей 29-летней украинки будет победительница пары Мария Лордес Карле (Аргентина) – Юлия Нимайер (Германия).
В текущем сезоне Калинина выигрывала два турнира в турецкой Анталье, а также доходила до финала грунтового турнира в марокканском Рабате. Однако именно в финальном матче получила травму, после которой неудачно выступила на Ролан Гаррос, уступив Даян Перри в первом же матче.
После этого Калинина взяла паузу на три недели, однако ее возвращение к соревнованиям получилось неудачным: в Берлине, Истборне, на Уимблдоне и турнире у Яссы Ангелина не доходило дальше второго круга.
Другая украинская теннисистка Дария Снигур в своем матче на турнире WTA в Праге смогла дожать соперницу из Германии. Эта игра растянулась на три сета.