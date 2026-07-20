Справилась через два часа: украинская теннисистка победила на турнире WTA в Гамбурге

Ход матча Калинина – Кеведо

Игра складывалась напряженно: в первой партии украинской теннисистке пришлось приложить немало усилий, чтобы склонить чашу весов в свою пользу. При этом украинка вела со счетом 5:2, но проиграла три гейма подряд. Наконец, сет завершился победой Калининой со счетом 7:5.

Во втором сете, при счете 4:4, Калининию удалось выиграть гейм на подаче соперницы и довести дело до конца. При этом Ангелина лишь с третьего раза смогла реализовать матч-бол.

Отметим, что у Калинина в этом матче было 9 двойных ошибок.

Следующей соперницей 29-летней украинки будет победительница пары Мария Лордес Карле (Аргентина) – Юлия Нимайер (Германия).

Ангелина Калинина в сезоне-2026

В текущем сезоне Калинина выигрывала два турнира в турецкой Анталье, а также доходила до финала грунтового турнира в марокканском Рабате. Однако именно в финальном матче получила травму, после которой неудачно выступила на Ролан Гаррос, уступив Даян Перри в первом же матче.

После этого Калинина взяла паузу на три недели, однако ее возвращение к соревнованиям получилось неудачным: в Берлине, Истборне, на Уимблдоне и турнире у Яссы Ангелина не доходило дальше второго круга.