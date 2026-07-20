Впоралась за дві години: українська тенісистка перемогла на турнірі WTA у Гамбурзі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна здобула перемогу у матчі першого кола турніру WTA 250 у Гамбурзі. 56 номер світового рейтингу у напруженій боротьбі здолала представницю Іспанії Кейтлін Кеведо.

Хід матчу Калініна – Кеведо

Гра скаладалася напружено: у першій партії українській тенісистці довелося докласти чимало зусиль, аби схилити шальки терезів на свою користь. При цьому, українка вела із рахунком 5:2, але програла три гейми поспіль. Зрештою, сет завершився перемогою Калініної із рахунком 7:5.

У другому сеті, за рахунку 4:4, Калініній вдалося виграти гейм на подачі суперниці та довести справу до кінця. При цьому, Ангеліна лише з третього разу змогла реалізувати матч-бол.

Відзначимо, що Калініна у цьому матчі мала 9 подвійних помилок.

Наступною суперницею 29-річної українки буде переможниця пари Марія Лордес Карле (Аргентина) – Юлія Німаєр (Німеччина).

Ангеліна Калініна в сезоні-2026

У поточному сезоні Калініна вигравала два турніри в турецькій Антальї, а також доходила до фіналу грунтового турніру у марокканському Рабаті. Однак саме у фінальному матчі зазнала травми, після якої невдало виступила на Ролан Гаррос, поступившись Даян Перрі у першому ж матчі.

Після цього Калініна взяла паузу на три тижні, однак її повернення до змагань вийшло невдалим: у Берліні, Істборні, на Вімблдоні та турнірі в Ясси Ангеліна не доходила далі другого кола.