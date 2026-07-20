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Теніс 20 липня 2026 · 16:35

Важкий старт у Празі: Снігур у трьох сетах дотиснула суперницю на турнірі WTA

Це перша перемога на кортах Чехії для української тенісистки
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Важкий старт у Празі: Снігур у трьох сетах дотиснула суперницю на турнірі WTA
Снігур вже вдруге перемогла німкеню Зайдель (Фото: snigur_27, Instagram)

Українська тенісистка Дарія Снігур пробилася до другого кола турніру серії WTA 250, що триває у Празі. У напруженому трисетовому поєдинку стартового раунду українка зуміла зламати опір своєї суперниці - німкені Елли Зайдель.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Матч проти Елли Зайдель видався для Дарії непростим і розтягнувся на три сети (7:5, 3:6, 6:3). Проте Снігур продемонструвала характер та вдруге у кар'єрі переграла німецьку тенісистку.

Перша їхня зустріч відбулася три роки тому на турнірі ITF W60 в Альтенкірхені й також завершилася на користь українки. Також Снігур вдруге виступає у столиці Чехії.

Під час дебюту на празьких кортах у 2022-му році українка зачепитися за результат не змогла, зазнавши поразки вже у першому колі.З другої спроби Дарія цей бар'єр подолала.

Потенційні суперниці у другому колі

Завдяки цій звитязі українська спортсменка гарантувала собі місце в 1/8 фіналу змагань. Наступна опонентка Дарії Снігур визначиться трохи пізніше, у протистоянні між Айлою Аксу з Туреччини та Софією Костулас з Бельгії.

Раніше ми повідомляли, що до основної сітки турніру в Празі пробилась також Вероніка Подрез.

Теги: Теніс
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