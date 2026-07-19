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Теніс 19 липня 2026 · 23:54

Українська тенісистка пробилася до основної сітки турніру у Празі

Останній матч кваліфікації двічі переривався через складні погодні умови
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Українська тенісистка пробилася до основної сітки турніру у Празі
Вероніка Подрез (фото: btu.org.ua)

Вероніка Подрез кваліфікувалася на турнір у Празі, здолавши японську суперницю Ріну Сайго.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Як складався матч Подрез проти Сайго

Через дощову погоду матч переривався двічі: за рахунку 1:1 та 3:2. Однак це не збило переможного настрою українки: вона виграла перший сет 6:4, а у другій партії не залишила суперниці навіть надії на успіх – 6:1.

19-річна українка реалізувала всі шість брейк-поїнтів і програла два гейми на своїй подачі. У першому раунді празького турніру наша представниця зіграє із представницею США Керол Янг Су Лі.

Сезон-2026 для Вероніки Подрез

Нинішній сезон став найуспішнішим у кар'єрі української тенісистки. Подрез регулярно виступає на турнірах ITF і поступово покращує свої позиції у світовому рейтингу.

На Ролан Гаррос 2026 Вероніка Подрез подолала перше коло, вибивши зі змагань американку Слоан Стефенс. Щоправда, у другому колі українка поступилася Юлії Путінцевій з Казахстану.

Також Подрез дісталася фіналу турніру у Руані, де програла Марті Костюк (3:6, 4:6).

В останній версії рейтингу WTA Марта Костюк максимально наблизилася до Еліни Світоліної. Але й інші українські тенісистки поліпшили свої позиції.

Теги: Теніс
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Іспанія 1:0 Аргентина
ЧС-2026 Матч завершився
Франція 4:6 Англія
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