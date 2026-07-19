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Теннис 19 июля 2026 · 23:54

Украинская теннисистка пробилась в основную сетку турнира в Праге

Последний матч квалификации дважды прерывался из-за сложных погодных условий
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Украинская теннисистка пробилась в основную сетку турнира в Праге
Вероника Подрез (фото: btu.org.ua)

Вероника Подрез квалифицировалась на турнир в Праге, одолев японскую соперницу Рину Сайго.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Как складывался матч Подрез против Сайго

Из-за дождливой погоды матч прерывался дважды: при счете 1:1 и 3:2. Однако это не сбило победное настроение украинки: она выиграла первый сет 6:4, а во второй партии не оставила сопернице даже надежды на успех – 6:1.

19-летняя украинка реализовала все шесть брейк-поинтов и проиграла два гейма на своей подаче. В первом раунде пражского турнира наша представительница сыграет с представительницей США Кэрол Янг Су Ли.

Сезон-2026 для Вероники Подрез

Нынешний сезон стал самым успешным в карьере украинской теннисистки. Подрез регулярно выступает на турнирах ITF и постепенно улучшает свои позиции в мировом рейтинге.

На Ролан Гаррос 2026 Вероника Подрез преодолела первый круг, выбив из соревнований американку Слоан Стефенс. Правда, во втором круге украинка уступила Юлии Путинцевой из Казахстана.

Также Подрез досталась финалу турнира в Руане, где проиграла Марти Костюк (3:6, 4:6).

В последней версии рейтинга WTA Марта Костюк максимально приблизилась к Элине Светолиной . Но и другие украинские теннисистки улучшили свои позиции.

Теги: Теннис
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