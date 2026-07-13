Костюк дышит в спину Светолиний в обновленном рейтинге WTA
Женская теннисная ассоциация (WTA) официально обновила мировую классификацию по итогам Уимблдона-2026. Для украинского тенниса двухнедельный марафон в Лондоне, где в основной сетке стартовало сразу семь спортсменок, завершился переписыванием личных достижений и значительными переменами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.
Костюк рвется в топ-10
Главной героиней национального табеля о рангах стала Марта Костюк . Благодаря выходу в полуфинал Уимблдона-2026, 24-летняя киевлянка обновила свой абсолютный рейтинговый рекорд.
Она поднялась на две ступеньки и теперь занимает 11-ю позицию в мире, дыша в спину первой ракетке страны – Элине Светолиной. Марта демонстрирует невероятную стабильность и проводит уже 52-ю неделю подряд в топ-20 мировой элиты.
Звоночек для Светолиной и прыжок Снигур
Лондонские корты принесли немало драмы во внутренних противостояниях украинок, что непосредственно отразилось на цифрах:
Элина Свитолина потерпела поражение на самом старте турнира, из-за чего потеряла две позиции. Впрочем, теннисистка удержалась на рубеже первой десятки и теперь занимает 10-е место в мировом рейтинге. Это ее 242-я неделя среди десяти сильнейших на планете.
Дарья Снигур продемонстрировала самый потрясающий прогресс. Именно она выбила Светолину в первом круге и впервые в карьере добралась до третьего раунда Грендслема. Этот успех позволил ей подняться сразу на 21 строчку – на 56-е место, что стало ее новым личным рекордом и сделало четвертой ракеткой Украины.
Александра Олейникова сохранила за собой статус третьего номера страны, поднявшись на 52-е место.
Ангелина Калинина вернулась в топ-60 и занимает 59-ю позицию (+7).
В то же время, некоторые украинки ухудшили свои позиции. Юлия Стародубцева опустилась на 61-е место, а Даяна Ястремская упала на 74-е место.
В глубине рейтинга настоящий фурор произвела Анастасия Соболева , которая благодаря успешным выступлениям взлетела на 58 позиций – к рекордному для себя 191-му месту.
Топ-10 украинок в рейтинге WTA:
- 10 (8). Элина Свитолина
- 11 (13). Марта Костюк
- 52 (53). Александра Олейникова
- 56 (77). Дарья Снигур
- 59 (66). Ангелина Калинина
- 61 (55). Юлия Стародубцева
- 74 (67). Даяна Ястремская
- 136 (145). Вероника Подрез
- 191 (249). Анастасия Соболева
- 255 (257). Катарина Завацкая
Что в топ-10
Ощутимые изменения произошли после британского турнира и в главной десятке. Лидерство удерживает "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, второй номер сохранила за собой Елена Рыбакина из Казахстана.
На третье место прыгнула американка Джессика Пегула. Она сместила с нее Игу Свентек из Польши, которая упала на 8-ю строчку. Триумф на Уимблдоне-2026 позволил ворваться в топ Линде Носковой из Чехии, которая с 12-го места поднялась на 7-е.
Топ-10 мирового рейтинга:
- (1). Арина Соболенко
- (2). Елена Рыбакина (Казахстан)
- (4). Джессика Пегула (США)
- (7). Коко Гофф (США)
- (5). Мирра Андреева
- (9). Каролина Мухова (Чехия)
- (12). Линда Носкова (Чехия)
- (3). Ига Свентек (Польша)
- (6). Аманда Анисимова (США)
- (8). Элина Свитолина (Украина)
Борьба за Итоговый турнир
В чемпионской гонке WTA, определяющей участниц Итогового турнира года, положение украинских звезд остается очень солидным.
Сразу две представительницы Украины находятся в топ-10: Элина Свитолина уверенно удерживает высокую пятую позицию (4116 очков), а Марта Костюк немного опустилась, но закрывает элитную девятку (3275 очков), сохраняя отличные шансы на финал сезона.
Напомним, в WTA Finals попадают топ-8 теннисисток по итогам соревновательного года.
Ранее мы писали, что юная украинка остановилась в шаге от громкой победы на Уимблдоне-2026.