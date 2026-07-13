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Спорт »

Костюк дышит в спину Светолиний в обновленном рейтинге WTA

11:36 13.07.2026 Пн
3 мин
Марта установила личный рекорд после полуфинала Уимблдона
aimg Андрей Костенко
Костюк дышит в спину Светолиний в обновленном рейтинге WTA Марта Костюк (фото: Getty Images)
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Женская теннисная ассоциация (WTA) официально обновила мировую классификацию по итогам Уимблдона-2026. Для украинского тенниса двухнедельный марафон в Лондоне, где в основной сетке стартовало сразу семь спортсменок, завершился переписыванием личных достижений и значительными переменами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

Костюк рвется в топ-10

Главной героиней национального табеля о рангах стала Марта Костюк . Благодаря выходу в полуфинал Уимблдона-2026, 24-летняя киевлянка обновила свой абсолютный рейтинговый рекорд.

Она поднялась на две ступеньки и теперь занимает 11-ю позицию в мире, дыша в спину первой ракетке страны – Элине Светолиной. Марта демонстрирует невероятную стабильность и проводит уже 52-ю неделю подряд в топ-20 мировой элиты.

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Звоночек для Светолиной и прыжок Снигур

Лондонские корты принесли немало драмы во внутренних противостояниях украинок, что непосредственно отразилось на цифрах:

Элина Свитолина потерпела поражение на самом старте турнира, из-за чего потеряла две позиции. Впрочем, теннисистка удержалась на рубеже первой десятки и теперь занимает 10-е место в мировом рейтинге. Это ее 242-я неделя среди десяти сильнейших на планете.

Дарья Снигур продемонстрировала самый потрясающий прогресс. Именно она выбила Светолину в первом круге и впервые в карьере добралась до третьего раунда Грендслема. Этот успех позволил ей подняться сразу на 21 строчку – на 56-е место, что стало ее новым личным рекордом и сделало четвертой ракеткой Украины.

Александра Олейникова сохранила за собой статус третьего номера страны, поднявшись на 52-е место.

Ангелина Калинина вернулась в топ-60 и занимает 59-ю позицию (+7).

В то же время, некоторые украинки ухудшили свои позиции. Юлия Стародубцева опустилась на 61-е место, а Даяна Ястремская упала на 74-е место.

В глубине рейтинга настоящий фурор произвела Анастасия Соболева , которая благодаря успешным выступлениям взлетела на 58 позиций – к рекордному для себя 191-му месту.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA:

  • 10 (8). Элина Свитолина
  • 11 (13). Марта Костюк
  • 52 (53). Александра Олейникова
  • 56 (77). Дарья Снигур
  • 59 (66). Ангелина Калинина
  • 61 (55). Юлия Стародубцева
  • 74 (67). Даяна Ястремская
  • 136 (145). Вероника Подрез
  • 191 (249). Анастасия Соболева
  • 255 (257). Катарина Завацкая

Костюк дышит в спину Светолиний в обновленном рейтинге WTA

Что в топ-10

Ощутимые изменения произошли после британского турнира и в главной десятке. Лидерство удерживает "нейтральная" белоруска Арина Соболенко, второй номер сохранила за собой Елена Рыбакина из Казахстана.

На третье место прыгнула американка Джессика Пегула. Она сместила с нее Игу Свентек из Польши, которая упала на 8-ю строчку. Триумф на Уимблдоне-2026 позволил ворваться в топ Линде Носковой из Чехии, которая с 12-го места поднялась на 7-е.

Топ-10 мирового рейтинга:

  1. (1). Арина Соболенко
  2. (2). Елена Рыбакина (Казахстан)
  3. (4). Джессика Пегула (США)
  4. (7). Коко Гофф (США)
  5. (5). Мирра Андреева
  6. (9). Каролина Мухова (Чехия)
  7. (12). Линда Носкова (Чехия)
  8. (3). Ига Свентек (Польша)
  9. (6). Аманда Анисимова (США)
  10. (8). Элина Свитолина (Украина)

Борьба за Итоговый турнир

В чемпионской гонке WTA, определяющей участниц Итогового турнира года, положение украинских звезд остается очень солидным.

Сразу две представительницы Украины находятся в топ-10: Элина Свитолина уверенно удерживает высокую пятую позицию (4116 очков), а Марта Костюк немного опустилась, но закрывает элитную девятку (3275 очков), сохраняя отличные шансы на финал сезона.

Напомним, в WTA Finals попадают топ-8 теннисисток по итогам соревновательного года.

Ранее мы писали, что юная украинка остановилась в шаге от громкой победы на Уимблдоне-2026.

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