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Линда Носкова стала чемпионкой Уимблдона-2026: результат безумного чешского финала

20:53 11.07.2026 Сб
3 мин
Чешские теннисистки впервые в истории разыграли титул Уимблдона
aimg Екатерина Урсатий
Линда Носкова стала чемпионкой Уимблдона-2026: результат безумного чешского финала Линда Носкова - победительница Уимблдона 2026 (фото: Wimbledon)
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В Лондоне завершился женский финал Уимблдона-2026. В драматическом чешском противостоянии 21-летняя Линда Носкова в трех сетах одолела сопротивление своей соотечественницы Каролины Муховой, впервые в карьере завоевав титул на турнирах серии Grand Slam.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исход поединка.

Исторический финал и путь к решающему матчу

Этот поединок стал уникальным для мирового тенниса. Впервые в истории представительницы Чехии устроили чисто национальный финал на травяном мейджоре.

Кроме того, это первый случай за последние 17 лет, когда главный трофей Уимблдона разыграли теннисистки из одной страны - последний случался в 2009 году в противостоянии сестер Серены и Винус Уильямс.

На пути к решающей стадии Каролина Мухова совершила сенсацию, выбив в полуфинале седьмую ракетку мира американку Коко Гофф. Линда Носкова, в свою очередь, остановила украинку Марту Костюк, для которой это был дебютный полуфинал на турнирах такого уровня.

К этому моменту чешки пересекались на корте только раз: в прошлом году в 1/16 финала US Open победу в трех сетах праздновала более опытная Мухова. Теперь счет в личных встречах сравнялся.

Пять матч-пойнтов и едва не изменивший камбек

Поединок на лондонской траве длился 2 часа 28 минут и держал зрителей в напряжении до последнего розыгрыша.

Носкова гораздо активнее вошла в игру, быстро обеспечив себе комфортное преимущество в первой партии – 4:1. Мухова имела лучший процент попадания первой подачи, однако ее введение мяча не несло серьезной угрозы. Носкова действовала значительно острее и без особого труда закрыла сет со счетом 6:2.

Во второй партии при счете 2:2 Линда снова перехватила инициативу и оторвалась вперед – 5:2. В восьмом гейме Носкова трижды выходила на матч-пойнт, а в общей сложности имела пять возможностей завершить встречу в свою пользу.

Однако Мухова продемонстрировала невероятный характер: она отыграла все угрозы, лишь с десятой попытки реализовала свой брейк-пойнт и перевернула партию, забрав ее со счетом 7:5.

Психологический излом в решающем сете

По логике игры, психологическое преимущество перед стартом решающего сета должно быть на стороне Муховой. Однако Носкова мгновенно пришла в себя после упущенного шанса и начала третью партию по мощному рывку 3:0.

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Каролина сумела прервать серию соперницы, но вернуть интригу полностью уже не смогла. Девушки продолжили поочередно брать свои гейма, и Носкова уверенно довела дело до победы – 6:3.

Рекорды и новые позиции в мировом рейтинге

Для Линды Носковой это был первый финал на турнирах Grand Slam, сразу принесший ей желанный титул. Для Муховой это уже второй решающий матч на мейджорах, и снова завершился поражением.

Носкова продолжила уникальную доминацию своей страны на лондонских кортах, став уже третьей чемпионкой Уимблдона из Чехии в текущем десятилетии после триумфов Маркеты Вондроушовой в 2023 году и Барборы Крейчиковой в 2024-м.

Благодаря этому успеху обе теннисистки обновят свои рекорды в мировой классификации уже на следующей неделе.

Линда Носкова впервые в карьере ворвется на седьмую позицию рейтинга WTA, а Каролина Мухова расположится на одну строчку выше – на шестом месте.

Ранее мы рассказывали о рекордных призовых Мартах Костюк и других украинок на Уимблдоне-2026 .

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