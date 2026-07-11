Лінда Носкова стала чемпіонкою Вімблдона-2026: результат шаленого чеського фіналу

У Лондоні завершився жіночий фінал Вімблдона-2026. У драматичному чеському протистоянні 21-річна Лінда Носкова у трьох сетах здолала опір своєї співвітчизниці Кароліни Мухової, вперше у кар'єрі завоювавши титул на турнірах серії Grand Slam.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Історичний фінал та шлях до вирішального матчу

Цей поєдинок став унікальним для світового тенісу. Уперше в історії представниці Чехії влаштували суто національний фінал на трав'яному мейджорі.

Крім того, це перший випадок за останні 17 років, коли головний трофей Вімблдону розіграли тенісистки з однієї країни - востаннє таке траплялося у 2009 році у протистоянні сестер Серени та Вінус Вільямс.

На шляху до вирішальної стадії Кароліна Мухова створила сенсацію, вибивши у півфіналі сьому ракетку світу американку Коко Гофф. Лінда Носкова, своєю чергою, зупинила українку Марту Костюк, для якої це був дебютний півфінал на турнірах такого рівня.

До цього моменту чешки перетиналися на корті лише раз: торік у 1/16 фіналу US Open перемогу у трьох сетах святкувала більш досвідчена Мухова. Тепер рахунок в особистих зустрічах зрівнявся.

П'ять матч-пойнтів та камбек, що ледь не змінив усе

Поєдинок на лондонській траві тривав 2 години 28 хвилин і тримав глядачів у напрузі до останнього розіграшу.

Носкова набагато активніше увійшла у гру, швидко забезпечивши собі комфортну перевагу у першій партії - 4:1. Мухова мала кращий відсоток влучання першої подачі, проте її введення м'яча не несло серйозної загрози. Носкова діяла значно гостріше й без особливих труднощів закрила сет із рахунком 6:2.

У другій партії за рахунку 2:2 Лінда знову перехопила ініціативу та відірвалася вперед - 5:2. У восьмому геймі Носкова тричі виходила на матчпойнт, а загалом мала п'ять можливостей завершити зустріч на свою користь.

Проте Мухова продемонструвала неймовірний характер: вона відіграла всі загрози, лише з десятої спроби реалізувала власний брейк-пойнт і перевернула партію, забравши її з рахунком 7:5.

Психологічний злам у вирішальному сеті

За логікою гри, психологічна перевага перед стартом вирішального сету мала бути на боці Мухової. Проте Носкова миттєво оговталася після втраченого шансу і розпочала третю партію з потужного ривка 3:0.

Кароліна зуміла перервати серію суперниці, але повернути інтригу повністю вже не змогла. Дівчата продовжили почергово брати свої гейми, і Носкова впевнено довела справу до перемоги - 6:3.

Рекорди та нові позиції у світовому рейтингу

Для Лінди Носкової це був перший фінал на турнірах Grand Slam, який одразу приніс їй омріяний титул. Для Мухової це вже другий вирішальний матч на мейджорах, і знову він завершився поразкою.

Носкова продовжила унікальну домінацію своєї країни на лондонських кортах, ставши вже третьою чемпіонкою Вімблдона з Чехії у поточному десятиріччі після тріумфів Маркети Вондроушової у 2023 році та Барбори Крейчикової у 2024-му.

Завдяки цьому успіху обидві тенісистки оновлять власні рекорди у світовій класифікації вже наступного тижня.

Лінда Носкова вперше у кар'єрі увірветься на сьому позицію рейтингу WTA, а Кароліна Мухова розташується на один рядок вище - на шостому місці.