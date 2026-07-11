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Рекорд скасовується: Сіннер завдав болючої поразки Джоковичу (відео)

09:56 11.07.2026 Сб
2 хв
39-річний серб був близьким до унікального досягнення на Вімблдоні
aimg Данило Вереітін
Рекорд скасовується: Сіннер завдав болючої поразки Джоковичу (відео) Яннік Сіннер – фіналіст Вімблдону 2026 (фото: Wimbledon)
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Півфінальний матч Вімблдона-2026 між італійцем Янніком Сіннером та сербом Новаком Джоковичем називали "Битвою поколінь". Титулований серб міг вийти у фінал та поборотися за абсолютний рекорд у світовому тенісі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Сіннер – Джокович: сюжет матчу

До цієї гри Новак Джокович підходив із можливістю записати своє ім'я в історію світового тенісу. Сербський тенісист зберігав шанси виграти 25-й титул Grand Slam і стати абсолютним рекордсменом світу за цим показником.

Утім, чинний лідер світового рейтингу італієць Яннік Сіннер став на заваді амбіціям Джоковича. Сіннер методично виграв три сети поспіль із однаковим рахунком 6:4 і вийшов до фіналу Вімблдону-2026. Матч тривав 2 години та 21 хвилину.

Що сказав Джокович після поразки

Новак Джокович після цієї гри був небагатослівним і констатував свою поразку:

"Це був старий добрий розгром. Я мало що міг зробити. Я практично на кожному ударі запізнювався на пів кроку. Все настільки просто. Він був на рівень або навіть більше сильнішим за мене. Я був недостатньо різким, недостатньо швидко реагував, недостатньо добре тримав баланс, щоб грати проти нього. Ось і все", – наводить слова Джоковича видання btu.org.ua.

Коли фінал чоловічого Вімблдону?

У вирішальному матчі турніру Яннік Сіннер протистоятиме представнику Німеччини Александру Звєрєву, який у своєму півфіналі здобув перемогу над британцем Артуром Фері (7:6, 6:2, 6:4). До речі, Звєрєв – переможець цьогорічного "Ролан Гаррос".

Фінальний матч Вімблдону-2026 у чоловічому одиночному розряді відбудеться 12 липня о 18:00 за київським часом.

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