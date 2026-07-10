ua en ru
Пт, 10 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Крок до вічності: Джокович за дві перемоги від абсолютного світового рекорду

12:48 10.07.2026 Пт
2 хв
Легендарний серб готовий переписати історію тенісу, попри шалені труднощі
Малюгін Микита
Крок до вічності: Джокович за дві перемоги від абсолютного світового рекорду Попереду у Джоковича найскладніший матч на "Вімблдоні" (Фото: Wimbledon)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Сербський тенісист Новак Джокович опинився за два кроки від абсолютного рекорду за кількістю титулів Grand Slam в одиночному розряді. Попереду на 39-річного ветерана чекає запеклий півфінал Вімблдону проти першої ракетки світу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC Sport.

Новак Джокович продовжує змагатися на найвищому рівні заради унікального історичного досягнення. Наразі він ділить світову першість за кількістю перемог на турнірах Великого шолома з Маргарет Корт.

Зараз в активі серба 24 титули Grand Slam. Тож перемога на цьому Вімблдоні принесе йому рекордний 25-й трофей та статус одноосібного лідера в історії світового тенісу.

"Я все ще намагаюся довести собі та іншим, що здатний конкурувати з найкращими гравцями світу та перемагати їх на найбільших аренах", - заявив Новак Джокович.

Випробування лідером світового рейтингу

На шляху до фіналу та омріяного рекорду перед Джоковичем стоїть чинний чемпіон Вімблдону - Яннік Сіннер. Статистика особистих зустрічей наразі на користь італійця (6-5), проте серб виграв їхню останню дуель на цій стадії під час Australian Open.

Сіннер визнав непередбачуваність протистояння.

"Кожен матч проти Новака - це геть інша історія. Особливо на такому покритті, як трава", - зазначив перший номер рейтингу.

Неймовірна витривалість проти віку

Попри те, що Джокович на 15 років старший за свого опонента, його рухливість та майстерність залишаються феноменальними. У чвертьфіналі проти Фелікса Оже-Альяссіма серб зазнав пошкодження лівої литки та провів на корті 5 годин і 15 хвилин - але все ж вирвав перемогу.

Колишня перша ракетка Британії Тім Генмен вважає, що трав'яне покриття є менш виснажливим фізично, проте у 39 років уміння розподіляти енергію є критично важливим для Новака.

Водночас уболівальники пам'ятають унікальну витривалість Джоковича ще з 2012 року, коли він після п'ятигодинного півфіналу виграв найдовший фінал в історії проти Рафаеля Надаля.

Варто зазначити, що вік все ж дається взнаки для Джоковича - на Ролан Гаррос сербський тенісисит сенсаційно завершив виступ на стадії 1/16 фіналу. А суперник Джоковича Яннік Сіннер взагалі міг пропустити цей Вімблдон через рішення медиків.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс Новак Джокович Уимблдон
Новини
В Україні вводять банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться та як виглядатиме
В Україні вводять банкноту 2000 гривень: коли вона з'явиться та як виглядатиме
Аналітика
"Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Життя після ампутації не закінчується". Історія іноземця, який ставить на ноги захисників