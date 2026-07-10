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Шаг к вечности: Джокович в двух победах от абсолютного мирового рекорда

12:48 10.07.2026 Пт
2 мин
Легендарный серб готов переписать историю тенниса, несмотря на безумные трудности
Малюгин Никита
Шаг к вечности: Джокович в двух победах от абсолютного мирового рекорда Впереди у Джоковича самый сложный матч на "Уимблдоне" (Фото: Wimbledon)
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Сербский теннисист Новак Джокович оказался в двух шагах от абсолютного рекорда по количеству титулов Grand Slam в одиночном разряде. 39-летнего ветерана ждет ожесточенный полуфинал Уимблдона против первой ракетки мира

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC Sport .

Новак Джокович продолжает соревноваться на самом высоком уровне ради уникального исторического достижения. Пока он делит мировое первенство по количеству побед на турнирах Большого шлема с Маргарет Корт.

Сейчас в активе серба 24 титула Grand Slam. Победа на этом Уимблдоне принесет ему рекордный 25-й трофей и статус единоличного лидера в истории мирового тенниса.

"Я все еще пытаюсь доказать себе и другим, что способен конкурировать с лучшими игроками мира и побеждать их на самых больших аренах", - заявил Новак Джокович.

Испытание лидером мирового рейтинга

На пути к финалу и желаемому рекорду у Джоковича стоит действующий чемпион Уимблдона - Янник Синнер. Статистика личных встреч в пользу итальянца (6-5), однако серб выиграл их последнюю дуэль на этой стадии Australian Open.

Синнер признал непредсказуемость противостояния.

"Каждый матч против Новака - это совсем другая история. Особенно на таком покрытии, как трава", - отметил первый номер рейтинга.

Невероятная выносливость против возраста

Несмотря на то, что Джокович на 15 лет старше своего оппонента, его подвижность и мастерство остаются феноменальными. В четвертьфинале против Феликса Оже-Альяссима серб получил повреждение левой икры и провел на корте 5 часов и 15 минут - но все же вырвал победу.

Бывшая первая ракетка Британии Тим Генмен считает, что травяное покрытие является менее изнурительным физически, однако в 39 лет умение распределять энергию является критически важным для Новака.

В то же время, болельщики помнят уникальную выносливость Джоковича еще с 2012 года, когда он после пятичасового полуфинала выиграл самый длинный финал в истории против Рафаэля Надаля.

Стоит отметить, что возраст все же сказывается для Джоковича - на Ролан Гаррос сербский теннисит сенсационно завершил выступление на стадии 1/16 финала. А соперник Джоковича Янник Синнер вообще мог пропустить этот Уимблдон из-за решений медиков.

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