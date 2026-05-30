ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Шок в Париже: Джокович вылетел с Ролан Гаррос от 19-летнего бразильца

10:18 30.05.2026 Сб
3 мин
Легендарный серб потерпел худшее фиаско за последние 17 лет, а его слова после матча заставили теннисный мир говорить о конце великой эпохи
aimg Екатерина Урсатий
Шок в Париже: Джокович вылетел с Ролан Гаррос от 19-летнего бразильца Новак Джокович (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Четвертая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, сенсационно завершил свои выступления на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос) на стадии 1/16 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Читайте также: Тепловой удар и судороги: лидер мирового тенниса Синнер драматично вылетел с Ролан Гаррос (видео)

Сенсация века: как 19-летний бразилец переписал историю

В поединке за выход в четвертый круг французского Грэндслема 39-летний сербский титан встречался с юным бразильским талантом Жуаном Фонсекой.

Начало матча не предвещало никаких неожиданностей: опытный Джокович за полтора часа полностью закрыл первые два сета с идентичным счетом 6:4.

Однако начиная с третьей партии игра развернулась на 180 градусов.

19-летний Фонсека перехватил инициативу, начал действовать максимально агрессивно и выиграл следующие сеты - 6:3 и 7:5.

В решающем, пятом сете на кортах Парижа кипели безумные эмоции.

Ключевым моментом противостояния стал 11-й гейм, когда Новак допустил несколько ошибок на своей подаче и позволил бразильцу реализовать брейк.

Следующим геймом Жуан хладнокровно подал на матч.

"У меня просто закончились силы" - искреннее признание легенды

После завершения поединка Новак Джокович эмоционально поздравил Жуана Фонсеку у сетки, а на пресс-конференции честно назвал причины своего фиаско и отдал должное сопернику.

"Было бы здорово, если бы на мэйджорах играли до двух выигранных сетов, но это не так. Если откровенно, у меня просто закончились силы. В трех последних партиях я чувствовал себя на корте очень плохо. Думаю, конец четвертого сета был моим шансом: счет 4:3, было 15:40 на его подаче. Но он сыграл эти очки фантастически - мощно подавал, атаковал", - признался серб.

Джокович также добавил, что винит себя за упущенное преимущество в пятом сете, когда он выигрывал 3:1, но подчеркнул, что любой мяч под форхенд бразилец "просто разбивал с невероятной скоростью".

Серия уникальных антирекордов Новака

Это поражение стало для Новака Джоковича по-настоящему историческим ударом по репутации и принесло целую серию провальных статистических маркеров:

  • Худший результат за 17 лет: Новак лишь третий раз в карьере покидает Ролан Гаррос раньше четвертьфинала. До этого он вылетал во втором круге в далеком 2005-м и в третьем круге в 2009 году.

  • Упущенное преимущество 2:0: За всю свою многолетнюю профессиональную карьеру Новак лишь один раз проигрывал пятисетовый матч, в котором вел 2:0 по сетам - в четвертьфинале Ролан Гаррос-2010 против Юргена Мельцера.

  • Фиаско против андердога: Последний раз сопернику из-за пределов топ-20 в пяти сетах Новак проигрывал аж в 2017 году на Australian Open (тогда его обидел 117-й в рейтинге Денис Истомин).

Зато Жуан Фонсека обновил свой личный рекорд на турнирах Большого шлема, впервые в жизни обыграл теннисиста из топ-5 рейтинга ATP и в следующем раунде сыграет против норвежца Каспера Рууда.

Кто остался в борьбе за трофей

Новак Джокович является трехкратным чемпионом Ролан Гаррос и еще трижды играл здесь в финалах, поэтому его вылет полностью открывает сетку для молодых звезд.

Главными фаворитами мужского турнира теперь считаются итальянец Янник Синнер и испанец Карлос Алькарас.

Параллельно в Париже продолжаются ожесточенные баталии в женском одиночном разряде. Напомним, ранее из украинских соревнований драматично выбыла Юлия Стародубцева, которая проиграла китаянке Ван Сиюй.

Свои суперсложные поединки 1/8 финала за выход в четвертьфинал украинские теннисистки проведут в воскресенье, 31 мая: Элина Свитолина скрестит ракетки со швейцаркой Белиндой Бенчич, а Марта Костюк сразится с лидером мирового рейтинга Игой Швьонтек из Польши.

Ранее мы рассказали, как лидер мирового тенниса Синнер драматично вылетел из Ролан Гаррос.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве