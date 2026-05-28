Тепловой удар и судороги: лидер мирового тенниса Синнер драматично вылетел с Ролан Гаррос (видео)

Лидер мужского мирового тенниса Янник Синнер сенсационно завершил выступления на Открытом чемпионате Франции 2026 года уже на стадии 1/32 финала. В поединке второго круга он проиграл 56-й ракетке мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира .

Ролан Гаррос-2026. 1/32 финала

Янник Синнер (Италия) - Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) - 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6, 1:6

Драма на корте

Матч начинался при полном доминировании главного фаворита соревнований. В третьей партии Синнер уверенно вел со счетом 5:1, и ему оставалось взять лишь один гейм для итоговой победы.

Однако итальянец не смог справиться с безумной парижской жарой. Посреди сета Янник почувствовал сильное недомогание, вероятно, испытав тепловой удар, а левую часть его тела сковали судороги.

Итальянец вызывал на корт врача и даже покидал площадку из-за плохого самочувствия. После чего вернуться в игру на прежнем уровне так и не смог. Синнер с большим трудом передвигался по корту, чем сполна воспользовался Черундоло, который полностью перехватил инициативу и забрал три сета подряд.

Главные факты о поражении фаворита

Крах серии: Это поражение оборвало впечатляющую серию Синнера из 30 побед подряд в АТР-туре.

Исторический вылет: В последний раз Янник вылетал так рано на турнирах Grand Slam (не проходил в третий раунд) три года назад - и именно на кортах в Париже.

История противостояний: Теперь счет в личных встречах между Синнером и Черундоло стал ничейным - 1:1.

Принципиально новый финал

Напомним, что главный конкурент Синнера последних лет - испанец Карлос Алькарас - вообще пропускает текущий турнир из-за травмы запястья.

Именно поэтому в Париже в этом году мы увидим уникальный для последних лет финал, в котором гарантированно не будет ни Синнера, ни Алькараса. Главная грунтовая битва сезона получит совершенно новую вывеску и открывает шанс для других теннисистов завоевать желанный титул Grand Slam.