ua en ru
Чт, 28 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Спорт »

Тепловий удар і судоми: лідер світового тенісу Сіннер драматично вилетів із Ролан Гаррос (відео)

17:27 28.05.2026 Чт
2 хв
Італієць перервавши неймовірну серію з 30 перемог поспіль
aimg Андрій Костенко
Тепловий удар і судоми: лідер світового тенісу Сіннер драматично вилетів із Ролан Гаррос (відео) Яннік Сіннер зазнав сенсаційної поразки (фото: x.com/rolandgarros)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Лідер чоловічого світового тенісу Яннік Сіннер сенсаційно завершив виступи на Відкритому чемпіонаті Франції 2026 року вже на стадії 1/32 фіналу. В поєдинку другого кола він програв 56-й ракетці світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

Читайте також: Форс-мажор у Парижі: Костюк знялася з Ролан Гаррос у парному розряді

Ролан Гаррос-2026. 1/32 фіналу

Яннік Сіннер (Італія) – Хуан Мануель Черундоло (Аргентина) – 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6

Драма на корті

Матч починався за повного домінування головного фаворита змагань. У третій партії Сіннер упевнено вів із рахунком 5:1, і йому залишалося взяти лише один гейм для підсумкової перемоги.

Проте італієць не зміг упоратися з шаленою паризькою спекою. Посеред сету Яннік відчув сильне нездужання, ймовірно, зазнавши теплового удару, а ліву частину його тіла скували судоми.

Італієць викликав на корт лікаря та навіть залишав майданчик через погане самопочуття. Після чого повернутися у гру на колишньому рівні так і не зміг. Сіннер із великими труднощами пересувався кортом, чим сповна скористався Черундоло, який повністю перехопив ініціативу та забрав три сети поспіль.

Головні факти про поразку фаворита

Крах серії: Ця поразка обірвала вражаючу серію Сіннера з 30 перемог поспіль в АТР-турі.

Історичний виліт: Востаннє Яннік вилітав так рано на турнірах Grand Slam (не проходив до третього раунду) три роки тому – і саме на кортах у Парижі.

Історія протистоянь: Тепер рахунок в особистих зустрічах між Сіннером та Черундоло став нічийним – 1:1.

Принципово новий фінал

Нагадаємо, що головний конкурент Сіннера останніх років – іспанець Карлос Алькарас – взагалі пропускає поточний турнір через травму зап'ястя.

Саме тому в Парижі цього року ми побачимо унікальний для останніх років фінал, у якому гарантовано не буде ні Сіннера, ні Алькараса. Головна ґрунтова битва сезону отримає абсолютно нову вивіску та відкриває шанс для інших тенісистів завоювати омріяний титул Grand Slam.

Раніше ми розповіли, як чоловік Еліни Світоліної зі сльозами завершив епоху на Ролан Гаррос.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Теніс
Новини
Міноборони вже показало нардепам ідеї реформи армії: РБК-Україна дізналось деталі
Міноборони вже показало нардепам ідеї реформи армії: РБК-Україна дізналось деталі
Аналітика
Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Володарі палива. Кому належать найбільші мережі АЗС України та хто диктує ціни