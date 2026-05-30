Шок у Парижі: Джокович вилетів із Ролан Гаррос від 19-річного бразильця

10:18 30.05.2026 Сб
3 хв
Легендарний серб зазнав найгіршого фіаско за останні 17 років, а його слова після матчу змусили тенісний світ говорити про кінець великої епохи
aimg Катерина Урсатій
Новак Джокович (фото: Getty Images)
Четверта ракетка світу, сербський тенісист Новак Джокович, сенсаційно завершив свої виступи на Відкритому чемпіонаті Франції (Ролан Гаррос) на стадії 1/16 фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Сенсація століття: як 19-річний бразилець переписав історію

У поєдинку за вихід до четвертого кола французького Грендслему 39-річний сербський титан зустрічався з юним бразильським талантом Жуаном Фонсекою.

Початок матчу не передвіщав жодних несподіванок: досвідчений Джокович за півтори години повністю закрив перші два сети з ідентичним рахунком 6:4.

Проте починаючи з третьої партії гра розвернулася на 180 градусів.

19-річний Фонсека перехопив ініціативу, почав діяти максимально агресивно й виграв наступні сети - 6:3 та 7:5.

У вирішальному, п'ятому сеті на кортах Парижа кипіли шалені емоції.

Ключовим моментом протистояння став 11-й гейм, коли Новак припустився кількох помилок на власній подачі та дозволив бразильцю реалізувати брейк.

Наступним геймом Жуан холоднокровно подав на матч.

"У мене просто закінчилися сили" - щире зізнання легенди

Після завершення поєдинку Новак Джокович емоційно привітав Жуана Фонсеку біля сітки, а на пресконференції чесно назвав причини свого фіаско та віддав належне супернику.

"Було б чудово, якби на мейджорах грали до двох виграних сетів, але це не так. Якщо відверто, у мене просто закінчилися сили. У трьох останніх партіях я почувався на корті дуже погано. Думаю, кінець четвертого сету був моїм шансом: рахунок 4:3, було 15:40 на його подачі. Але він зіграв ці очки фантастично - потужно подавав, атакував", - зізнався серб.

Джокович також додав, що звинувачує себе за втрачену перевагу у п'ятому сеті, коли він вигравав 3:1, але підкреслив, що будь-який м'яч під форхенд бразилець "просто розбивав із неймовірною швидкістю".

Серія унікальних антирекордів Новака

Ця поразка стала для Новака Джоковича по-справжньому історичним ударом по репутації та принесла цілу серію провальних статистичних маркерів:

  • Найгірший результат за 17 років: Новак лише втретє в кар'єрі залишає Ролан Гаррос раніше чвертьфіналу. До цього він вилітав у другому колі в далекому 2005-му та в третьому колі у 2009 році.

  • Упущена перевага 2:0: За всю свою багаторічну професійну кар'єру Новак лише один раз програвав п'ятисетовий матч, у якому вів 2:0 за сетами - у чвертьфіналі Ролан Гаррос-2010 проти Юргена Мельцера.

  • Фіаско проти андердога: Востаннє супернику з-за меж топ-20 у п'яти сетах Новак програвав аж у 2017 році на Australian Open (тоді його образив 117-й у рейтингу Денис Істомін).

Натомість Жуан Фонсека оновив свій особистий рекорд на турнірах Великого шолому, вперше у житті обіграв тенісиста з топ-5 рейтингу ATP і в наступному раунді зіграє проти норвежця Каспера Рууда.

Хто залишився в боротьбі за трофей

Новак Джокович є триразовим чемпіоном Ролан Гаррос і ще тричі грав тут у фіналах, тому його виліт повністю відкриває сітку для молодих зірок.

Головними фаворитами чоловічого турніру тепер вважаються італієць Яннік Сіннер та іспанець Карлос Алькарас.

Паралельно в Парижі продовжуються запеклі баталії в жіночому одиночному розряді. Нагадаємо, раніше з українських змагань драматично вибула Юлія Стародубцева, яка програла китаянці Ван Сіюй.

Свої суперскладні поєдинки 1/8 фіналу за вихід до чвертьфіналу українські тенісистки проведуть у неділю, 31 травня: Еліна Світоліна схрестить ракетки зі швейцаркою Беліндою Бенчич, а Марта Костюк битиметься з лідеркою світового рейтингу Ігою Швьонтек із Польщі.

Раніше ми розповіли, як лідер світового тенісу Сіннер драматично вилетів із Ролан Гаррос.

