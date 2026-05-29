Крах после сенсации: Стародубцева драматично вылетела с Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева завершила свои выступления на Открытом чемпионате Франции по теннису, уступив в третьем круге представительнице Китая Ван Сиюй.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный результат поединка.

Волнообразный матч и упущенное преимущество

Поединок против китайской теннисистки, которая пробилась в основную сетку через квалификацию и занимает 148-е место в мировом рейтинге, длился 1 час 48 минут.

К сожалению, Стародубцевой не удалось продемонстрировать ту стабильность, которая была в предыдущем раунде.

Встреча оказалась настоящей драмой с постоянной сменой лидера. Юлия блестяще начала первый сет, поведя со счетом 3:0.

Однако после этого игра украинки разладилась: она допустила большое количество невынужденных ошибок и проиграла восемь геймов подряд.

Уступая 0:2 во второй партии, Стародубцева сумела вернуть интригу и перехватить инициативу - 4:2 в ее пользу.

В конце сета Ван Сиюй снова сравняла счет.

В решающем гейме на подаче китаянки Юлия имела тройной брейк-пойнт, но не реализовала шансы и отдала путевку в следующий раунд сопернице.

По итогам поединка украинка не выполнила ни одной подачи навылет, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейка.

Зато Ван Сиюй трижды подала эйс и записала на свой счет 6 брейков.

Несбывшийся рекорд Стародубцевой

В этом году 55-я ракетка мира Юлия Стародубцева претендовала на обновление личного рекорда на турнирах Большого шлема - до сих пор она ни разу не играла в 1/8 финала мэйджоров.

Несмотря на поражение, украинка повторила свое лучшее достижение на кортах Парижа, ведь стадии третьего раунда она добиралась лишь дважды в карьере - в 2025 и 2026 годах.

Напомним, что нынешний розыгрыш французского Грэндслема запомнится болельщикам прежде всего тем, что во втором круге Стародубцева одержала самую рейтинговую победу для Украины на Ролан Гаррос, сенсационно одолев вторую ракетку планеты Елену Рыбакину из Казахстана.

До этого, в первом раунде, Юлия без проблем разобралась с россиянкой Анной Блинковой.