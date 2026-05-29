ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Спорт »

Историческая серия на грунте: Костюк пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос

13:51 29.05.2026 Пт
3 мин
Украинка уничтожила соперницу на кортах Парижа и готовится к встрече с лидером мирового тенниса
aimg Екатерина Урсатий
Историческая серия на грунте: Костюк пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос Марта Костюк (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Первая ракетка Украины Марта Костюк во второй раз в своей карьере пробилась в 1/8 финала престижного турнира серии Grand Slam - Ролан Гаррос-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Читайте также: Мегасенсация от Стародубцевой, класс Свитолиной и Костюк: видео побед украинок на Ролан Гаррос

Тяжелая победа и продолжение исторического рекорда

В поединке третьего раунда 23-летняя киевлянка, посеянная на турнире под 15-м номером, уверенно переиграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич.

Встреча на парижском грунте длилась чуть более полутора часов и завершилась победой украинки в двух сетах.

Первая партия выдалась крайне нервной: теннисистки дважды поочередно обменивались брейками.

Все решилось в десятом гейме на подаче швейцарки, где Марта с четвертой попытки все же дожала оппонентку - 6:4.

Второй сет украинка начала с мощного рывка 3:0. Голубич пыталась навязать плотную борьбу, но Костюк удержала преимущество и закрыла матч в свою пользу.

Этот триумф позволил Марте продолжить свою уникальную беспроигрышную серию на грунте до 15 матчей подряд, что является обновлением ее абсолютного личного рекорда.

Кроме этого, украинка в третий раз переиграла Голубич в очных противостояниях, оставаясь непобедимой для швейцарки.

Что означает этот успех для Костюк

Выход в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции стал для Марты знаковым достижением по нескольким причинам:

  • Повторение рекорда в Париже: Марта во второй раз вышла в 1/8 финала Ролан Гаррос. Впервые ей это удалось ровно пять лет назад, когда она уступила польке Изе Швьонтек.
  • Четвертый четвертый раунд на мэйджорах: В целом для Костюк это четвертый выход в эту стадию на турнирах Большого шлема (после четвертьфинала Australian Open-2024 и четвертого круга на US Open).
  • Следующая соперница-титан: Оппонентка Марты определится в польском дерби между Магдой Линетт и четырехкратной триумфаторкой Ролан Гаррос Игой Швьонтек.

Украинки на кортах Парижа

Ролан Гаррос-2026 проходит в столице Франции на классических грунтовых кортах, а общий призовой фонд соревнований в этом году составляет рекордные 25 940 000 евро.

Путь Костюк к нынешнему успеху был ярким: в первом круге Костюк уверенно обыграла экс-россиянку Оксану Селехметьеву, а во втором раунде без особых проблем разобралась с неуступчивой американкой Кэти Волынец.

Сегодня, 29 мая, на парижских кортах также решается судьба других украинских спортсменок. Свои поединки третьего круга проводят Элина Свитолина и Юлия Стародубцева.

Также напомним, накануне старта турнира Марта Костюк обновила свой статус в рейтинге WTA, закрепившись в статусе первой ракетки Украины после серии удачных выступлений на европейских турнирах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Марта Костюк
Новости
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем