Історична серія на ґрунті: Костюк пробилася в 1/8 фіналу Ролан Гаррос

13:51 29.05.2026 Пт
3 хв
Українка знищила суперницю на кортах Парижа та готується до зустрічі з лідеркою світового тенісу
aimg Катерина Урсатій
Історична серія на ґрунті: Костюк пробилася в 1/8 фіналу Ролан Гаррос Марта Костюк (фото: Getty Images)
Перша ракетка України Марта Костюк вдруге у своїй кар'єрі пробилася до 1/8 фіналу престижного турніру серії Grand Slam - Ролан Гаррос-2026.

Важка перемога та продовження історичного рекорду

У поєдинку третього раунду 23-річна киянка, яка посіяна на турнірі під 15-м номером, упевнено переграла представницю Швейцарії Вікторію Голубич.

Зустріч на паризькому ґрунті тривала трохи більше ніж півтори години й завершилася перемогою українки у двох сетах.

Перша партія видалася вкрай нервовою: тенісистки двічі почергово обмінювалися брейками.

Усе вирішилося у десятому геймі на подачі швейцарки, де Марта з четвертої спроби все ж дотиснула опонентку - 6:4.

Другий сет українка розпочала із потужного ривка 3:0. Голубич намагалася нав'язати щільну боротьбу, але Костюк втримала перевагу та закрила матч на свою користь.

Цей тріумф дозволив Марті продовжити свою унікальну безпрограшну серію на ґрунті до 15 матчів поспіль, що є оновленням її абсолютного особистого рекорду.

Окрім цього, українка втретє переграла Голубич в очних протистояннях, залишаючись непереможною для швейцарки.

Що означає цей успіх для Костюк

Вихід до четвертого раунду Відкритого чемпіонату Франції став для Марти знаковим досягненням з кількох причин:

  • Повторення рекорду в Парижі: Марта вдруге вийшла до 1/8 фіналу Ролан Гаррос. Уперше їй це вдалося рівно п'ять років тому, коли вона поступилася польці Ізі Швьонтек.
  • Четвертий четвертий раунд на мейджорах: Загалом для Костюк це четвертий вихід до цієї стадії на турнірах Великого шолому (після чвертьфіналу Australian Open-2024 та четвертого кола на US Open).
  • Наступна суперниця-титан: Опонентка Марти визначиться у польському дербі між Магдою Лінетт та чотириразовою тріумфаторкою Ролан Гаррос Ігою Швьонтек.

Українки на кортах Парижа

Ролан Гаррос-2026 проходить у столиці Франції на класичних ґрунтових кортах, а загальний призовий фонд змагань цьогоріч становить рекордні 25 940 000 євро.

Шлях Костюк до нинішнього успіху був яскравим: у першому колі Костюк впевнено обіграла ексросіянку Оксану Селехметьєву, а в другому раунді без особливих проблем розібралася з непоступливою американкою Кеті Волинець.

Сьогодні, 29 травня, на паризьких кортах також вирішується доля інших українських спортсменок. Свої поєдинки третього кола проводять Еліна Світоліна та Юлія Стародубцева.

Також нагадаємо, напередодні старту турніру Марта Костюк оновила свій статус у рейтингу WTA, закріпившись у статусі першої ракетки України після серії вдалих виступів на європейських турнірах.

Росія готує новий масований удар по Україні, - Зеленський
