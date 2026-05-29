Історична серія на ґрунті: Костюк пробилася в 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Перша ракетка України Марта Костюк вдруге у своїй кар'єрі пробилася до 1/8 фіналу престижного турніру серії Grand Slam - Ролан Гаррос-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Важка перемога та продовження історичного рекорду

У поєдинку третього раунду 23-річна киянка, яка посіяна на турнірі під 15-м номером, упевнено переграла представницю Швейцарії Вікторію Голубич.

Зустріч на паризькому ґрунті тривала трохи більше ніж півтори години й завершилася перемогою українки у двох сетах.

Перша партія видалася вкрай нервовою: тенісистки двічі почергово обмінювалися брейками.

Усе вирішилося у десятому геймі на подачі швейцарки, де Марта з четвертої спроби все ж дотиснула опонентку - 6:4.

Другий сет українка розпочала із потужного ривка 3:0. Голубич намагалася нав'язати щільну боротьбу, але Костюк втримала перевагу та закрила матч на свою користь.

Цей тріумф дозволив Марті продовжити свою унікальну безпрограшну серію на ґрунті до 15 матчів поспіль, що є оновленням її абсолютного особистого рекорду.

Окрім цього, українка втретє переграла Голубич в очних протистояннях, залишаючись непереможною для швейцарки.

Що означає цей успіх для Костюк

Вихід до четвертого раунду Відкритого чемпіонату Франції став для Марти знаковим досягненням з кількох причин: