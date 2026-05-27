Мегасенсація від Стародубцевої, клас Світоліної та Костюк: відео перемог українок на Ролан Гаррос

На кортах Відкритого чемпіонату Франції з тенісу завершилися матчі другого кола в жіночому одиночному розряді за участю українських спортсменок. Цей ігровий день подарував вітчизняним уболівальникам справжній калейдоскоп емоцій: від валідольних камбеків лідерок до головної сенсації всього поточного турніру.

Ролан Гаррос-2026, 2-ге коло (1/32 фіналу)

Юлія Стародубцева (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан) – 3:6, 6:1, 7:6

Еліна Світоліна (Україна) – Кейтлін Кеведо (Іспанія) – 6:0, 6:4

Марта Костюк (Україна) – Кеті Волинець (США) – 6:7, 6:3, 6:3

Дарія Снігур (Україна) – Пейтон Стернс (США) – 4:6, 0:6

Історичний апсет Стародубцевої

Головною подією всього дня на турнірі стала перемога Юлії Стародубцевої (WTA 55), яка створила колосальну сенсацію, залишивши за бортом турніру чинну другу ракетку світу – Єлену Рибакіну з Казахстану.

Початок зустрічі не передвіщав дива: іменита суперниця швидко повела 5:1 і закрила перший сет. Проте у другій партії Стародубцева повністю перехопила ініціативу і розгромила Рибакіну – 6:1. У вирішальному сеті тенісистки влаштували справжню драму з обміном брейками, яка перейшла у фінальний супертайбрейк. Там українка продемонструвала залізні нерви та розгромила фаворитку з рахунком – 10:4.

Юлія повторила свій найкращий результат у Парижі та в третьому колі зіграє проти переможниці пари Хейлі Баптіст (США) – Ван Сіюй (Китай).

Світоліна перемагає на класі

Перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 7) підтвердила свій статус топсіяної, впевнено розібравшись із молодою іспанкою Кейтлін Кеведо (WTA 126). На відміну від важкого стартового матчу, цього разу Еліна ввімкнула максимальні оберти з перших хвилин і повісила опонентці бублик в першому сеті – 6:0 за 28 хвилин.

У другій партії була рівна боротьба, але за рахунку 3:4 Світоліна вчасно додала й забрала три гейми поспіль – 6:4.

Еліна незмінно виходить до 1/16 фіналу Парижа з 2015 року. Далі на неї чекає німкеня Тамара Корпач, з якою українка зіграє вперше.

Костюк продовжує неймовірну серію

Марта Костюк (WTA 15) змусила фанатів неабияк понервувати, але таки здобула вольову перемогу над американкою Кеті Волинець (WTA 108), взявши реванш за поразку в Пекіні дворічної давнини.

Програвши надважкий перший сет на тайбрейку, 15-та ракетка світу взяла переконливий реванш у наступних двох партіях завдяки стабільнішій і агресивнішій грі на прийомі. У вирішальному сеті ключовим став восьмий гейм, де Марта реалізувала брейкпоінт, після чого впевнено подала на матч.

Ця перемога дозволила Марті оновити особистий рекорд – її безпрограшна серія на ґрунтовому покритті сягнула вже вражаючих 14 матчів. У третьому колі Костюк схрестить ракетки зі швейцаркою Вікторією Голубіч.

Втрачена можливість Снігур

Єдиною втратою дня для України став виліт Дарії Снігур (WTA 93). Після гучного успіху на старті, Дарія мала чудові шанси вперше в кар'єрі пробитися до третього кола на турнірах Великого шлему у протистоянні з 78-ю ракеткою світу Пейтон Стернс із США.

Українка нав'язала щільну боротьбу в першому сеті й тримала паритет до рахунку 4:4, проте віддала кінцівку партії. На жаль, після цього гра Дарії повністю розладналася: у другому сеті вона припустилася великої кількості помилок і отримала болючі сухі 0:6.