Мегасенсация от Стародубцевой, класс Свитолиной и Костюк: видео побед украинок на Ролан Гаррос

На кортах Открытого чемпионата Франции по теннису завершились матчи второго круга в женском одиночном разряде с участием украинских спортсменок. Этот игровой день подарил отечественным болельщикам настоящий калейдоскоп эмоций: от валидольных камбэков лидерок до главной сенсации всего текущего турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальные результаты соревнований .

Ролан Гаррос-2026, 2-й круг (1/32 финала)

Юлия Стародубцева (Украина) - Елена Рыбакина (Казахстан) - 3:6, 6:1, 7:6

Элина Свитолина (Украина) - Кейтлин Кеведо (Испания) - 6:0, 6:4

Марта Костюк (Украина) - Кэти Волынец (США) - 6:7, 6:3, 6:3

Дарья Снигур (Украина) - Пейтон Стернс (США) - 4:6, 0:6

Исторический апсет Стародубцевой

Главным событием всего дня на турнире стала победа Юлии Стародубцевой (WTA 55), которая сотворила колоссальную сенсацию, оставив за бортом турнира действующую вторую ракетку мира - Елену Рыбакину из Казахстана.

Начало встречи не предвещало чуда: именитая соперница быстро повела 5:1 и закрыла первый сет. Однако во второй партии Стародубцева полностью перехватила инициативу и разгромила Рыбакину - 6:1. В решающем сете теннисистки устроили настоящую драму с обменом брейками, которая перешла в финальный супертайбрейк. Там украинка продемонстрировала железные нервы и разгромила фаворитку со счетом - 10:4.

Юлия повторила свой лучший результат в Париже и в третьем круге сыграет против победительницы пары Хейли Баптист (США) - Ван Сиюй (Китай).

Свитолина побеждает на классе

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 7) подтвердила свой статус топ-сеяной, уверенно разобравшись с молодой испанкой Кейтлин Кеведо (WTA 126). В отличие от тяжелого стартового матча, в этот раз Элина включила максимальные обороты с первых минут и повесила оппонентке баранку в первом сете - 6:0 за 28 минут.

Во второй партии была равная борьба, но при счете 3:4 Свитолина вовремя прибавила и забрала три гейма подряд - 6:4.

Элина неизменно выходит в 1/16 финала Парижа с 2015 года. Далее ее ждет немка Тамара Корпач, с которой украинка сыграет впервые.

Костюк продолжает невероятную серию

Марта Костюк (WTA 15) заставила фанатов изрядно понервничать, но таки одержала волевую победу над американкой Кэти Волынец (WTA 108), взяв реванш за поражение в Пекине двухлетней давности.

Проиграв сверхтяжелый первый сет на тайбрейке, 15-я ракетка мира взяла убедительный реванш в следующих двух партиях благодаря более стабильной и агрессивной игре на приеме. В решающем сете ключевым стал восьмой гейм, где Марта реализовала брейкпоинт, после чего уверенно подала на матч.

Эта победа позволила Марте обновить личный рекорд - ее беспроигрышная серия на грунтовом покрытии достигла уже впечатляющих 14 матчей. В третьем круге Костюк скрестит ракетки со швейцаркой Викторией Голубич.

Упущенная возможность Снигур

Единственной потерей дня для Украины стал вылет Дарьи Снигур (WTA 93). После громкого успеха на старте, Дарья имела отличные шансы впервые в карьере пробиться в третий круг на турнирах Большого шлема в противостоянии с 78-й ракеткой мира Пейтон Стернс из США.

Украинка навязала плотную борьбу в первом сете и держала паритет до счета 4:4, однако отдала концовку партии. К сожалению, после этого игра Дарьи полностью разладилась: во втором сете она допустила большое количество ошибок и получила болезненные сухие 0:6.