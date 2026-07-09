Майже мільйон у Костюк та "сльози" для Світоліної: точні призові українок на Вімблдоні-2026

Стали відомі суми призових, які заробили українські тенісистки на Вімблдоні-2026. Загалом в основній сітці трав'яного мейджору виступили сім представниць України, а фінансовий рекорд серед них підкорився Марті Костюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Півфінальна вершина Костюк

Друга у вітчизняному рейтингу – Марта Костюк продемонструвала блискучу гру в одиночному розряді, зумівши дістатися до стадії півфіналу. Цей солідний прорив приніс другій ракетці України 900 тисяч фунтів стерлінгів.

Крім того, Марта виступила у парному розряді, де разом із партнеркою завершила боротьбу у третьому колі, що оцінюється у £24 000. Таким чином, сумарний гонорар Костюк на Вімблдоні складе вражаючі £924 000.

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Скільки заробили інші українки

Інші представниці України також поповнили свої рахунки завдяки виступам на престижному турнірі.

Дарія Снігур дійшла до третього кола одиночного розряду, за що отримає £185 000.

дійшла до третього кола одиночного розряду, за що отримає £185 000. Даяна Ястремська , яка припинила боротьбу у другому раунді як одиночних, так і парних змагань, сумарно заробила £140 500.

, яка припинила боротьбу у другому раунді як одиночних, так і парних змагань, сумарно заробила £140 500. Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева завершили виступи в одиночній сітці на старті, але пройшли до другого кола у парах, заробивши по £94 500 кожна.

та завершили виступи в одиночній сітці на старті, але пройшли до другого кола у парах, заробивши по £94 500 кожна. Олександра Олійникова не змогла виграти жодного матчу в обох розрядах, проте отримає солідну компенсацію у розмірі £89 000.

Несподіваний мінімум Світоліної

Найменший гонорар серед українок в основній сітці неочікувано отримає перша ракетка країни Еліна Світоліна. Вона вибула у першому ж колі, поступившись землячці Дарії Снігур, та заробила "лише" £80 000.

Також у відборі до турніру взяли участь ще двоє українських спортсменів. Вероніка Подрез зупинилася за крок до фіналу кваліфікації (£32 000), а Віталій Сачко завершив виступи у чвертьфіналі відбору (£20 000).

Зазначимо, що всі вказані суми призових наведені без урахування сплати податків, які будуть стягнуті згідно з британським законодавством.